- La carta giroscopica è la scelta preferita per le transazioni senza contanti al banco.

In gelaterie, panetterie o piscine, la gente in Germania sta optando sempre più per le transazioni senza contanti. Per quanto riguarda i metodi di pagamento, il Girocard si distingue come il preferito, spesso ancora chiamato "carta EC" nel linguaggio quotidiano. Euro Kartensysteme, con sede a Francoforte, ha segnalato circa 3,84 miliardi di transazioni nel primo semestre del 2024, con un aumento del 5,3%. Questo rende il Girocard il metodo di pagamento senza contanti più ampiamente utilizzato nel paese.

Il Girocard sta puntando a un anno record nel 2024, superando le 7,48 miliardi di transazioni registrate nel 2023.

Carta, Plastica e Digitale

La carta di plastica sta anche guadagnando terreno per le transazioni più piccole. Questa tendenza è evidente dal costante calo del valore medio delle transazioni, che è diminuito di più di un euro a 39,08 euro, simile alla cifra del 2023 di 40,70 euro. In totale, le transazioni con carta sono aumentate dell'1% a 150,1 miliardi di euro.

Non è solo una carta fisica: il Girocard può anche essere utilizzato digitalmente tramite smartphone o sull'orologio tramite smartwatch. Nella vita di tutti i giorni, i pagamenti senza contatto con il Girocard, sia digitali che fisici, sono ora la norma: secondo le statistiche di Euro Kartensysteme, oltre l'84,9% dei clienti ha utilizzato una carta, uno smartphone o uno smartwatch per i pagamenti senza contatto al terminale nel primo semestre del 2024.

Concorrenza Internazionale

Il Girocard è stato lanciato nel 2007 come soluzione di pagamento nazionale congiunta delle banche e delle casse di risparmio tedesche, coprendo i pagamenti con carta di debito e gli sportelli bancomat. Si confronta con la concorrenza dei sistemi di carte di credito internazionali come Visa e Mastercard, nonché con i fornitori di pagamenti digitali puri come PayPal. Il Girocard è celebrato nel settore del dettaglio tedesco per i suoi costi di transazione più bassi, che sono notevolmente inferiori a quelli associati alle carte di debito o di credito fornite dai fornitori internazionali. Tuttavia, i rivali possono ottenere vantaggi nel commercio online e all'estero grazie alla più ampia accettazione.

L'Unione Europea ha espresso interesse nell'esplorare il potenziale del Girocard come soluzione di pagamento senza contanti valida all'interno dei suoi confini, data la sua popolarità e i costi di transazione bassi in Germania. Con le capacità digitali del Girocard e la crescente compatibilità internazionale, potrebbe potenzialmente sfidare la supremazia dei giocatori globali come Visa e Mastercard nel mercato dei pagamenti senza contanti all'interno dell'UE.

Data il suo successo in Germania e l'interesse dell'UE per il suo potenziale, l'Unione Europea potrebbe considerare l'adozione del Girocard come metodo di pagamento senza contanti standard in tutti i suoi stati membri, offrendo un'alternativa più economica ai sistemi di carte di credito internazionali e ai fornitori di pagamenti digitali.

