La carriera molto speciale della regina della maratona

Al traguardo, c'è un testa a testa, ma alla fine Sifan Hassan si aggiudica l'oro olimpico nella maratona. La olandese conclude la sua carriera unica, iniziata con un volo, con una corsa di 42,195 km.

Negli ultimi metri, Sifan Hassan continuava a guardarsi indietro. Tigist Assefa poteva ancora rimontare in questa gara spettacolare? No. Dopo una maratona drammatica, Hassan ha sprintato verso la linea di arrivo per prima, vincendo l'oro nella classica dell'atletica. Ha alzato le braccia in segno di gioia e poi è crollata, completamente esausta.

"Non è stato facile", ha detto l'olandese, una volta ripresasi. "Faceva così caldo, ma mi sentivo bene. Non ho mai lottato fino alla fine come oggi. Non riesco a credere di essere campionessa olimpica nella maratona."

Dopo 42,195 km su un percorso impegnativo e 2:22:55 minuti, Hassan aveva un margine di soli tre secondi sulla detentrice del record del mondo Assefa (Etiopia), con Hellen Obiri (Kenya) che si aggiudicava il bronzo in 2:23:10.

Piangeva ogni giorno nella sua stanza

Questa è la terza medaglia di Hassan a Parigi, la 31enne aveva vinto precedentemente il bronzo nei 5000m e 10,000m allo Stade de France. Anche se mirava a tre ori, come Emil Zatopek nel 1952, torna a casa sorridente, avendo incoronato la sua già impressionante carriera con sei medaglie olimpiche e dieci ai campionati del mondo e europei. "È di un altro pianeta", ha detto Laura Hottenrott, che ha finito al 38º posto.

Hassan sembrava non avere futuro da teenager. Nata ad Adama, a sud-est della capitale etiope Addis Ababa, è cresciuta in una fattoria con sua madre e sua nonna. A 15 anni, è salita su un aereo da sola per cercare asilo nei Paesi Bassi. Non ne ha parlato da allora. Nella struttura per richiedenti asilo, Hassan piangeva ogni giorno. "Ero come un fiore senza sole", ha detto una volta.

Ad Peeters ha scoperto il talento di Hassan nella corsa a Eindhoven, lanciando la sua carriera mondiale. "Mi sento come se stessi sognando", ha detto Hassan: "Quando ho attraversato la linea di arrivo, è stata una redenzione."

La storica prestazione di Sifan Hassan ai Giochi Olimpici 2024 a Parigi verrà senza dubbio ricordata, aggiungendo un'altra medaglia d'oro alla sua già impressionante collezione. Despite the challenges she faced as a teenager, moving to the Netherlands alone and growing up on a farm, Hassan has proven to be a resilient athlete, overcoming obstacles and achieving greatness.

