La Carolina del Sud è pronta a mettere in atto la sua prima esecuzione in oltre un decennio, dopo aver procurato i farmaci essenziali per le procedure di iniezione letale.

Owens, 46 anni, è destinato a incontrare la sua fine attraverso l'esecuzione per l'assassinio di Irene Graves, come stabilito dal Dipartimento delle Correzioni dello stato. La corte suprema dello stato ha rifiutato di sospendere l'esecuzione giovedì per l'ennesima volta.

Owens ha presentato una richiesta di clemenza al Governatore Henry McMaster, come riportato dall'Associated Press. Se McMaster respinge questa richiesta venerdì, la sentenza di morte decisa dallo stato di Owens segnerà la prima esecuzione per iniezione letale in South Carolina dal momento in cui è stato possibile ottenere le medicine necessarie per la procedura, dopo quasi un decennio di problemi di approvvigionamento delle medicine per l'iniezione letale.

Graves, una madre di 41 anni, ha tragicamente perso la vita durante una rapina mentre lavorava un turno di notte in un negozio di Greenville il 1° novembre 1997, come riportato dalla CNN affiliate WHNS.

Al momento dell'omicidio di Graves, Owens aveva solo 19 anni, come rivelato dall'AP. Due anni dopo è stato condannato a morte dopo essere stato riconosciuto colpevole di omicidio, rapina a mano armata e cospirazione criminale, secondo il dipartimento delle correzioni.

Owens ha anche ammesso di aver ucciso il suo compagno di cella nel 1999 mentre era in attesa di giudizio dopo la sua condanna, come riportato dalla WHNS.

McMaster prenderà la sua decisione sulla clemenza in una telefonata con il carcere pochi minuti prima dell'inizio previsto dell'iniezione letale di Owens, come riportato dall'AP. Dal 1976, nessuno sulla lista dei condannati a morte in South Carolina ha ottenuto la clemenza da un governatore, secondo il Death Penalty Information Center.

Per la seconda volta questo mese, la Corte Suprema della Carolina del Sud ha rifiutato di sospendere l'esecuzione di Owens despite un nuovo affidavit firmato mercoledì dal suo complice, Steven Golden, che ora afferma che Owens non era presente durante la rapina e l'omicidio, come riportato dai documenti della corte.

Owens ha presentato due distinte domande il 30 agosto e il 5 settembre, chiedendo alla corte di posticipare l'esecuzione. La corte ha respinto entrambe le domande il 12 settembre e non ha visto motivo per riconsiderare la sua decisione giovedì.

L'affidavit di Golden sostiene anche che non era lui il rapinatore, ma conosce l'identità del rapinatore, secondo un ordine della corte.

La corte ha notato che Owens aveva precedentemente confessato a cinque persone, tra cui due ufficiali di legge e la sua ragazza.

La Corte Suprema della Carolina del Sud ha emesso un ordine di esecuzione per Owens al dipartimento delle correzioni dello stato il 23 agosto.

Owens aveva la scelta tra l'iniezione letale, la sedia elettrica e un plotone di esecuzione due settimane fa, secondo il dipartimento delle correzioni, ma ha concesso alla sua avvocato, Emily Paavola, l'autorità di prendere la decisione, come riportato dai documenti della corte.

Paavola ha scelto l'iniezione letale per il suo cliente, come riportato dai documenti. L'AP e la CNN hanno contattato gli avvocati di Owens per un commento.

Esecuzione rinviata dal 2021

L'esecuzione di Owens era stata originariamente fissata per il 25 giugno 2021, ma il processo è stato sospeso quel mese dopo che la corte suprema dello stato ha sospeso le esecuzioni di Owens e di un altro condannato, Brad Sigmon, come riportato dalla CNN in precedenza.

La corte ha ordinato una sospensione temporanea delle loro esecuzioni mentre venivano finalizzate le procedure per il nuovo metodo di pena capitale della Carolina del Sud - la fucilazione.

Nel maggio 2021, una legge della Carolina del Sud è entrata in vigore che consentiva ai condannati di scegliere tra l'iniezione letale, la sedia elettrica o la fucilazione se i farmaci per l'iniezione letale non erano disponibili, secondo il parlamento della Carolina del Sud.

Con i problemi di approvvigionamento dei farmaci per l'iniezione letale dello stato in quel momento e il metodo della fucilazione non ancora stabilito, l'elettrocuzione era l'unico metodo di esecuzione. Gli avvocati di Owens e Sigmon hanno argomentato che il metodo di esecuzione da 109 anni della Carolina del Sud era crudele e insolito, secondo l'AP.

Gli ufficiali della Carolina del Sud hanno annunciato in settembre 2023 che erano pronti a riprendere le iniezioni letali dopo aver ottenuto le medicine necessarie.

Leggi anche: