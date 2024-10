La Carinzia si presenta come una regione vivace e in espansione economica

Da ora in poi, invece di circumnavigare le montagne come in passato, il treno in Carinzia attraverserà la catena montuosa del Koralpe. Questo significativo cambiamento, grazie all'introduzione della Koralmbahn, ha implicazioni a lungo termine che vanno oltre il settore dei trasporti. È stata condotta una studio approfondito sulla localizzazione per capire come la regione economica si trasformerà.

Come parte della nuova rotta meridionale, la Koralmbahn collega in modo ecologico e moderno le parti settentrionale e meridionale dell'Austria. I tempi di viaggio diminuiranno drasticamente: invece di 2 ore e 40 minuti, il viaggio tra Graz e Klagenfurt passerà a soli 45 minuti a partire dal dicembre 2025. E non è tutto! Come componente cruciale del Corridoio Baltico-Adriatico, la rotta meridionale si classifica tra i progetti infrastrutturali più importanti d'Europa.

Connessione Nord-Sud senza soluzione di continuità

L'asse Baltico-Adriatico funge da importante arteria dei trasporti europei, collegando circa 50 milioni di persone in diversi Stati membri dell'UE. Attraversa diverse rotte, partendo dai porti del Mar Baltico in Polonia, passando per la Repubblica Ceca, la Slovacchia e l'Austria, per raggiungere infine i porti dell'Adriatico in Italia e Slovenia. Insieme al tunnel di base del Semmering, previsto per il 2030, la Koralmbahn rinforza uno dei principali assi dei trasporti europei. Il cuore della rotta si trova nel Koralmtunnel, il sesto tunnel ferroviario più lungo del mondo, lungo 33 chilometri.

La trasformazione della regione è enorme. Graz e Klagenfurt che diventano vicine creano una nuova, centrale regione economica con grandi potenzialità. Questo è anche il risultato dello studio di localizzazione "Regione Economica del Sud dell'Austria", guidato da Eric Kirschner, responsabile del gruppo di ricerca per l'economia regionale e la politica strutturale del Joanneum Research.

Regione Riconosciuta a livello globale

Uno dei principali risultati è l'emergere di una nuova area metropolitana con circa 1,1-1,2 milioni di abitanti, che si estende da Villach a Graz. "Questo naturalmente favorisce la corrispondente visibilità internazionale e rafforza notevolmente la regione", dice Eric Kirschner. In particolare, le aree tra Klagenfurt e Graz sperimenteranno un significativo aumento, prevede l'esperto. "Se queste regioni investono nel loro potenziale, possono potenzialmente contrastare la tendenza demografica grazie all'accessibilità migliorata".

La vitalità economica della nuova regione urbana verrà anche stimolata, come spiega Kirschner: "Si prevede che le reti di pendolarismo aumenteranno in media di circa un terzo, favorendo connessioni incrementali. Ciò significa un'intensificazione dell'interconnessione nel mercato del lavoro, una maggiore concorrenza e, di conseguenza, una maggiore produttività".

È difficile prevedere il grado in cui le interconnessioni interregionali aumenteranno, dice Kirschner. "È plausibile che sottovalutiamo l'impatto della Koralmbahn rispetto a progetti analoghi come il ponte di Öresund". Nonostante l'impatto vari tra i diversi settori economici, Kirschner ritiene che quasi tutti i settori possano sperimentare guadagni significativi.

Hub logistico della Carinzia

La Carinzia occupa una posizione strategicamente favorevole, simboleggiata dal Logistik Center Austria Süd nel comune di Arnoldstein. Se si traccia un cerchio ipotetico intorno ad esso, tutti i principali hub logistici europei sono raggiungibili in meno di quattro ore, tra cui Vienna, Monaco e Praga. Oltre alle brevi distanze e alla posizione centrale in Europa, l'importanza della regione deriva anche da ambiziosi progetti infrastrutturali come la Koralmbahn, il primo corridoio doganale ferroviario d'Europa tra Trieste e Villach e partner come il Logistik Center Austria Süd.

L'introduzione della Koralmbahn ha aperto opportunità per progetti di gruppo nel settore della logistica, poiché la regione diventa un hub per i trasporti europei. Con il completamento del primo corridoio doganale ferroviario d'Europa tra Trieste e Villach, la Carinzia è pronta a svolgere un ruolo di primo piano nella logistica, offrendo ampie opportunità per progetti collaborativi.

