La Carinzia è la base austriaca per la sua versione della Silicon Valley, con un fiorente settore tecnologico.

Dr. Christina Hirschl: In termini di prospettiva europea, posso dire che Carinzia è un vero e proprio polo per l'industria dei semiconduttori, o meglio, per i Sistemi Basati su Elettronica (EBS). Fondamentale per questo successo è il ruolo di Silicon Austria Labs (SAL), ora un centro di ricerca di primo piano a livello globale nell'elettronica e nei sistemi guidati dal software, e un pioniere in questo campo.

Dr. Christina Hirschl: Penso che sia la rete stretta che rende Carinzia così attraente per l'ICT e i semiconduttori. Quando una regione individua una specifica forza e la coltiva, le attività simili tendono a convergere lì come falene verso la fiamma. La collaborazione tra Carinzia e Stiria nel campo dell'ICT e dei semiconduttori si è rafforzata particolarmente negli ultimi tempi. Imprese come Infineon, AMS, AT&S, NXP e TDK aggiungono il loro peso, fungendo da alleati aziendali forti e contribuendo così all'attrattiva di Carinzia. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare l'effetto sinergico derivante da ciò che Carinzia offre in generale. Se si considera il mondo, Carinzia non manca mai di offrire un equilibrio ideale tra lavoro e vita privata, una qualità della vita eccellente, sicurezza e istruzione. In sostanza, si è creato un campo di forza nell'ICT e nei semiconduttori a Carinzia che merita ulteriori promozioni. Accostato ai vantaggi che la regione offre, si creano condizioni ideali sia a livello professionale che personale.

Dr. Christina Hirschl: Assolutamente! Ritengo straordinario come l'Austria meridionale si sia evoluta ed abbia eccelso nel campo dei semiconduttori di recente. Con una camera bianca di 1.500 metri quadrati, siamo tra l'élite europea, forse addirittura tra le prime 5 o 6. Inoltre, il cluster Silicon Alps, che funge da partner di rete connettendo Carinzia e Stiria, ci posiziona chiaramente come regione. Non è azzardato definirlo una sorta di Silicon Valley.

Dr. Christina Hirschl: In sintesi, credo che Carinzia abbia costruito una solida base. Recentemente, sono stata entusiasta di apprendere che significativi investimenti per la ricerca sui semiconduttori fluiranno in Austria attraverso il nuovo programma di finanziamento "Chips JU" - e Carinzia è direttamente nel mirino. In parole semplici, abbiamo molti partner aziendali e centri di ricerca che hanno ottenuto grants altamente competitivi del programma Horizon Europe e li hanno portati in Austria. Ancora meglio, SAL si è classificato tra i primi 3, il cherry on top. Tuttavia, c'è molto in cantiere a Carinzia in questo momento. Un cambiamento significativo è che stiamo sempre di più entrando tra i grandi, con importanti player europei come CEA-Leti, IMEC e gli istituti Fraunhofer che si fanno avanti. Ho un buon presentimento riguardo alla focalizzazione dei semiconduttori dell'Unione Europea, guidata dal settore dei chip, che porterà a un'intensa attività nei prossimi anni. Lo vedo come un'enorme opportunità per l'Europa e per Carinzia in particolare.

SAL collabora a livello internazionale e si considera un partner per le PMI della regione. Qual è il suo obiettivo?

Dr. Christina Hirschl: In realtà, ci sono numerose PMI che si uniscono al nostro ecosistema e sfruttano la rete SAL. Per noi, non è tanto importante quanto denaro un partner investe nel nostro centro di ricerca, ma piuttosto l'impatto che un progetto ha sulla fattibilità economica, sulla sostenibilità o sulla società. Molti dei progetti su cui collaboriamo sono lunghe imprese, e vedere il loro culmine su uno scaffale o adottato nella vita quotidiana è un piacere indescrivibile. Essere sia un avvocato locale che contribuire al prosperare della nostra regione è altrettanto importante nel nostro ethos professionale del successo a livello internazionale.

Dal dicembre dell'anno scorso, c'è la più grande camera bianca di ricerca dell'Austria nel sito di Villach. Quali opportunità presenta per le imprese già stabilite (e per quelle potenzialmente nuove, in arrivo)?

Dr. Christina Hirschl: Ciò che abbiamo realizzato a Villach è niente di meno che rivoluzionario. L'Austria ha investito ingenti somme in un campo che sarebbe stato difficile esplorare senza la tecnologia necessaria. Una camera bianca ha un potenziale enorme. Non si tratta solo di ricerca classica, ma anche di produrre piccole quantità direttamente all'interno della camera bianca. Quando un'azienda come Infineon innov

Dr. Christina Hirschl: In sintesi, la mia tesi di dottorato si concentra sulla teoria del caos, che esplora come un piccolo cambiamento in un sistema possa alterare drasticamente l'intero sistema. Probabilmente tutti conoscete il famoso esempio della farfalla australiana che scatena una tempesta in Europa con un solo battito d'ali. In passato, questo concetto mi ha affascinato. Tuttavia, con il tempo, ho capito che la scienza mancava di qualcosa di essenziale in questo contesto per me. Sono particolarmente attratta dalla ricerca quando fa la differenza. Il nostro mondo è diventato un po' migliore, più fresco, più sicuro, più efficiente o più a basso consumo? Questi fattori mi motivano. Inoltre, trovo elettrizzante quando menti diverse collaborano su un singolo progetto. A mio parere, l'innovazione nasce da tale cooperazione. A volte, basta che le persone giuste si riuniscano intorno a una tazza di caffè in cucina, discutano le idee e scrivano qualche appunto sulla lavagna. In sintesi, riunire le persone giuste spesso costruisce qualcosa di straordinario. Sono fermamente convinta che la collaborazione, l'individualità e l'unicità siano parole chiave potenti nel nostro secolo.

