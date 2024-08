La carenza di ordini dell'economia tedesca continua a peggiorare

La carenza di ordini nell'economia tedesca si è aggravata all'inizio della seconda metà dell'anno. Nel mese di luglio, il 39,4 percento delle aziende ha segnalato una mancanza di ordini, in aumento rispetto al 38,4 percento di aprile, secondo l'Istituto Ifo di Monaco nel suo rapporto trimestrale basato sui suoi sondaggi aziendali. "La mancanza di ordini sta pesando sullo sviluppo economico in Germania", ha dichiarato il responsabile dei sondaggi Ifo, Klaus Wohlrabe: "Quasi ogni settore è interessato".

Nel settore industriale, la percentuale è aumentata significativamente dal 39,5 al 43,6 percento. "In particolare nel settore della lavorazione dei metalli e in quello elettrico, più della metà delle aziende ha segnalato una mancanza di ordini", si legge. Nel settore automotive è around 43 percento, e nel settore chimico è del 40 percento. Stagionalmente, la mancanza di ordini è solo un problema per pochi produttori di bevande (7,3 percento), secondo l'istituto.

Nel settore dei servizi, la percentuale è scesa dal 32,4 al 31,2 percento. L'economia debole sta anche influenzando il settore della pubblicità: quasi la metà delle aziende ha segnalato una mancanza di ordini. Lo stesso vale per le agenzie di lavoro interinale e il settore dei trasporti. "La domanda di lavoratori temporanei sta diminuendo a causa dell'economia stagnante", ha detto Wohlrabe.

Il settore della logistica è particolarmente carente di ordini di trasporto dall'industria. quasi un terzo delle attività di ristorazione si lamenta di avere troppo pochi clienti. Nel settore degli eventi, la percentuale è del 38,5 percento. "Tuttavia, i fornitori più piccoli, lontano dagli eventi principali, potrebbero gestire più eventi", ha detto Wohlrabe. Secondo le informazioni, avvocati e consulenti fiscali, nonché revisori, hanno poche ragioni per preoccuparsi.

L'economia più grande d'Europa è cresciuta dello 0,2 percento nel primo trimestre, ma poi è diminuita dello 0,1 percento nel secondo. Molti esperti si aspettano solo un debole recupero nella seconda metà dell'anno a causa della situazione degli ordini lenta.

Partendo dalla situazione economica attuale, le aziende nei settori della lavorazione dei metalli e dell'elettrico hanno registrato un aumento significativo del numero di ordini che mancano, con più della metà delle aziende in ciascun settore che segnalano questo problema. Inoltre, nel settore della pubblicità e nelle agenzie di lavoro interinale, quasi la metà delle aziende sta attualmente affrontando una mancanza di ordini a causa dell'economia debole.

