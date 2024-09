La carenza di lavoratori abili potrebbe ostacolare in modo significativo la crescita dello sviluppo dell'energia eolica.

Sembra che il settore dell'energia eolica stia vivendo una crescita significativa, ma una grave carenza di manodopera qualificata potrebbe ostacolare notevolmente la sua espansione. L'IG Metall Küste ha condotto un'indagine tra 30 aziende, che impiegano circa 28.600 persone, e ha scoperto che l'82% di loro sta avendo difficoltà nel riempire le posizioni vacanti. Inoltre, solo il 41% e il 50% delle aziende con e senza accordi collettivi, rispettivamente, sono state in grado di coprire tutti gli apprendistati offerti.

Per attirare potenziali dipendenti, la maggior parte (53,9%) di queste aziende sta implementando strategie aggiuntive, come orari di lavoro flessibili, collaborazioni con istituzioni educative, sovvenzioni per l'alloggio degli apprendisti e la disponibilità di lavoro da remoto.

I rispondenti hanno concordato all'unanimità (93,1%) che la mancanza di competenze nel settore rappresenta una minaccia significativa per l'espansione dell'energia eolica in Germania. Al contrario, solo il 14,8% considera gli obiettivi di espansione per l'energia eolica terrestre e offshore raggiungibili. L'IG Metall Küste ha concluso che la situazione delle competenze nel settore rimane critica e potrebbe rivelarsi un ostacolo per l'espansione dell'energia eolica in Germania.

Nonostante le preoccupazioni per la manodopera specializzata, la maggioranza (67%) dei rispondenti rimane ottimista riguardo al futuro del settore, indicando uno sviluppo di mercato positivo, in contrasto con la figura del 66% dello scorso anno. Tuttavia, un notevole 15% ha anche un'opinione negativa, rispetto al 14% dell'indagine precedente.

L'energia eolica è un pilastro essenziale del piano del governo federale per raggiungere i suoi obiettivi di conservazione dell'ambiente. Entro il 2030, si prevede che l'80% della domanda di elettricità sarà coperta da fonti energetiche rinnovabili.

L'espansione del settore dell'energia eolica oltre i suoi attuali tassi di crescita potrebbe essere ulteriormente ostacolata dalla persistente carenza di competenze della manodopera. L'adozione di iniziative come le collaborazioni con le istituzioni educative potrebbe aiutare a colmare il divario delle competenze, favorendo l'espansione del settore.

