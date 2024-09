La cardiologia deve far fronte alla scarsità di cuori disponibili per trapianti

Malattie cardiache continuano a rappresentare un significativo problema di salute in Germania, con la debolezza cardiaca che è un problema rilevante. Secondo il "Rapporto Cardiaco Tedesco - Aggiornamento 2024**", circa 4 milioni di individui in Germania lottano con la debolezza cardiaca, secondo i dati presentati dalla Fondazione Tedesca del Cuore in collaborazione con le società di cardiologia, chirurgia cardiaca, cardiologia pediatrica e riabilitazione cardiovascolare. Questo rapporto serve come valutazione annuale della salute cardiovascolare in Germania, come dichiarato da Thomas Voigtländer, membro del consiglio della Fondazione Tedesca del Cuore.

La debolezza cardiaca, o insufficienza cardiaca, è la principale causa di ricoveri ospedalieri per problemi cardiaci, superando persino le malattie cardiache coronariche e i disturbi del ritmo cardiaco, come ha spiegato Voigtländer. Gli insuccessi cardiaci hanno causato 37.570 morti in Germania nel 2022. La mancanza di esercizio fisico, l'obesità, l'età, la predisposizione genetica e la morte improvvisa cardiaca sono per lo più attribuiti ad altri problemi di salute come la pressione alta o la malattia cardiaca coronarica, in cui il flusso di sangue al muscolo cardiaco è compromesso. L'esercizio regolare e il mantenimento di un peso sano sono fattori primari che contribuiscono alla debolezza cardiaca.

I fattori di rischio aggiuntivi includono l'età e la predisposizione genetica. Gli uomini sono colpiti in modo sproporzionato. Il rapporto indica che circa la metà di tutti i pazienti con debolezza cardiaca muore entro sei anni dalla diagnosi. Quando possibile, il trapianto è un'opzione; tuttavia, la scarsità di organi donatori in Germania limita questa possibilità.

Lista Urgente in Pochi Giorni

Franziska Bleis, una sana 37enne, non troppo tempo fa aspettava un cuore donatore. Ha contratto un raffreddore comune nel 2019, poi ha lottato con l'infiammazione grave del muscolo cardiaco, come ha condiviso durante la presentazione del rapporto. La sua condizione è peggiorata rapidamente, portandola all'ospedale e al ruolo di paziente cardiaca. È stata vicina alla morte più volte e rianimata. È stato determinato che era necessario un cuore donatore e è stata inserita in una lista d'urgenza. Da allora ha ricevuto un organo donatore.

Secondo il rapporto, 678 individui di 16 anni e oltre erano in lista d'attesa per un cuore donatore nel 2022, insieme a 21 bambini (fino a 15 anni) in attesa di un organo adeguato. I dati rivelano che 42 bambini e 316 adulti sono stati trapiantati quell'anno, come riferito da Eurotransplant e dalla Fondazione Tedesca per la Transpianto di Organi. Gli ospedali tedeschi hanno ottenuto 98 organi donatori all'estero nel 2022, poiché la Germania è l'unico membro di Eurotransplant senza un sistema opt-out per la donazione di organi.

In Germania, gli organi donati vengono ottenuti post-mortem se l'individuo ha espresso precedentemente il consenso, come con una carta di donatore di organi, o se la famiglia dà il permesso. A causa della mancanza di organi donatori, l'introduzione di un sistema opt-out, in cui tutti gli individui sarebbero considerati donatori a meno che non si astengano esplicitamente, è spesso dibattuta.

