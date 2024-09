La cardiologia deve far fronte alla scarsa disponibilità di organi cardiaci donati.

Problemi cardiaci, in particolare la debolezza del cuore, continuano a rappresentare una preoccupazione significativa per la salute in Germania. Il Rapporto sul Cuore Tedesco - Aggiornamento 2024, pubblicato dalla Fondazione Tedesca del Cuore e dalle società professionali di cardiologia, chirurgia cardiaca, cardiologia pediatrica e riabilitazione cardiovascolare, rivela che fino a quattro milioni di persone in Germania lottano con questo problema. Secondo Thomas Voigtländer, membro del consiglio della Fondazione Tedesca del Cuore, questa valutazione annuale della medicina cardiaca ha lo scopo di fare luce sullo stato di salute del cuore in Germania.

La debolezza del cuore, comunemente nota come insufficienza cardiaca, è la principale causa di ricovero per malattie cardiache, superando persino le malattie cardiache coronariche e i disturbi del ritmo cardiaco. Nel 2022, i fallimenti cardiaci hanno causato la morte di 37.570 individui in Germania. La mancanza di esercizio, l'obesità, l'invecchiamento e i fattori genetici sono i principali contributori a questo problema di salute. Altre malattie come l'ipertensione e la malattia cardiaca coronarica, che ostacolano il flusso di sangue verso il muscolo cardiaco, sono spesso i catalizzatori della debolezza del cuore e della morte cardiaca improvvisa. La mancanza di esercizio e l'obesità sono i principali fattori di rischio.

Oltre a questi fattori, l'età e i fattori genetici giocano un ruolo. Gli uomini sono particolarmente colpiti, con il 50% dei pazienti con insufficienza cardiaca che perde la vita entro sei anni dalla diagnosi. Tuttavia, la scarsità di organi donatori in Germania limita il numero di trapianti.

Casi urgenti in un breve lasso di tempo

Di recente, Franziska Bleis è stata una delle molte persone in attesa di un cuore donatore. Sana 37enne nel 2019, ha contratto un comune raffreddore che in seguito si è sviluppato in una grave infiammazione del muscolo cardiaco. Il suo stato di salute è peggiorato rapidamente, richiedendo il ricovero in ospedale e il suo trasformarsi in una paziente cardiaca. È stata vicino alla morte più volte, necessitando di rianimazione. Quando si è reso necessario un cuore donatore, è stata inserita in una lista d'urgenza. Alla fine, ha ricevuto un organo donatore.

Nel 2022, 678 adulti e 21 bambini erano in attesa di un cuore donatore in Germania, secondo i dati di Eurotransplant e della Fondazione Tedesca per la Transpianto di Organi. Il numero totale di trapianti è stato di 42 bambini e 316 adulti, con 98 organi provenienti dall'estero. Nonostante la Germania faccia parte del consorzio Eurotransplant, è l'unico paese che non ha un sistema di opt-out per la donazione di organi.

In Germania, la donazione di organi avviene solo se qualcuno ha dato il consenso esplicito prima della morte, come attraverso una carta di donatore di organi, o se la famiglia acconsente. Il concetto di un sistema di opt-out, in cui tutti sono considerati potenziali donatori di organi a meno che non optino per non esserlo, viene spesso discusso in relazione alla carenza di organi donatori. In questo sistema, il peso del consenso esplicito si sposta su coloro che scelgono di optare fuori.

Il Rapporto sul Cuore Tedesco evidenzia il ruolo del sistema sanitario nel affrontare la debolezza del cuore, poiché fino a quattro milioni di persone in Germania lottano con questo problema. Il sistema sanitario, compresa la cardiologia, la chirurgia cardiaca, la cardiologia pediatrica e la riabilitazione cardiovascolare, deve collaborare per migliorare la salute del cuore nel paese.

Nel caso di Franziska Bleis, l'urgenza della sua insufficienza cardiaca ha richiesto l'intervento del sistema sanitario tedesco. Nonostante fosse in lista d'urgenza, ha ricevuto alla fine un cuore donatore, il che sottolinea l'importanza di un sistema sanitario funzionante nei casi di trapianto di organi.

Leggi anche: