La caratteristica figura slovena di Nimmersatt cerca di conquistare l'arco spettrale

Vittorioso campione del Tour Pogacar si impone nuovamente a Montreal. Il ciclista sloveno si prepara per lo scontro epico del Campionato del Mondo con Evenepoel. Per il suo sogno, ha rinunciato alla Vuelta e alle Olimpiadi. Tuttavia, anche il suo feroce concorrente belga ha un piano in mente.

Pogacar si gode un piano ben eseguito. E così, come il migliore ciclista del mondo, si è eretto trionfante sul podio della vittoria di Montreal, raggiante di soddisfazione per le sue caratteristiche "Pogi": Tutti erano consapevoli della sfida imminente, ma nessuno poteva ostacolare il suo progresso. E colui che avrebbe potuto mandare all'aria il suo successo, Pogacar intende affrontarlo ai Campionati del Mondo.

"Montreal ha ulteriormente rafforzato la mia fiducia. Sono entusiasta della gara di Zurigo," ha dichiarato il 25enne poco dopo la sua cavalcata solitaria di 23 chilometri. E come Pogacar, l'intera comunità ciclistica splendeva di aspettativa per questo scontro senza precedenti il 29 settembre in Svizzera: Tadej Pogacar, campione del Tour e del Giro, contro Evenepoel, che ha fatto storia alle Olimpiadi di Parigi con le sue due medaglie d'oro.

"Sono pronto," ha dichiarato Pogacar, e ha dimostrato la sua determinazione con le sue vittorie doppie nel World Tour in Canada, dove è tornato in gara dopo una pausa di otto settimane. A Quebec venerdì, ha scelto di non approfittare del suo attacco, cosa insolita per lui. Tuttavia, a Montreal domenica, ha distrutto la concorrenza.

Campione in carica Evenepoel punta a conquistare tutto ai Campionati del Mondo

Pogacar ha conquistato 22 vittorie in gara nel 2024, superando il secondo classificato Tim Merlier di otto gare e raddoppiando il punteggio di Jonathan Milan - due sprinter che di solito ottengono il maggior numero di giorni di gara con meno pressione. Ci sarebbero potute essere più vittorie, se Pogacar non si fosse trattenuto - una scelta insolita per lui. Dopo la sua incredibile vittoria al Tour, il determinato sloveno avrebbe potuto prendersi una pausa, sprecando un'opportunità senza precedenti: avrebbe potuto diventare il primo corridore a vincere il Tour e la gara su strada olimpica in un solo anno. Ma Pogacar ha declinato l'invito a Parigi - principalmente a causa della stanchezza, ma anche come segno di protesta per la non-selezione della sua ragazza Urska Zigart.

E ha saltato anche la Vuelta - il tris del Giro, Tour e Vuelta in un solo anno sarebbe stato alla portata di "Pogi". Tuttavia, Pogacar si concentra sulle priorità: diversamente da Evenepoel, non ha ancora conquistato il titolo di campione del mondo su strada e sogna di indossare la maglia arcobaleno.

"Nel 2023, ho finito terzo su un percorso che non mi si addiceva. Questa volta, credo di avere una migliore opportunità," ha detto Pogacar, che tornerà presto in Europa dal Canada per perfezionare le sue abilità. Rinuncerà alla gara a cronometro del Campionato del Mondo domenica, a differenza di Evenepoel, il campione in carica. Il belga è determinato a conquistare sia la gara su strada che la cronometro ai Campionati del Mondo. "Pogi" e Remco giocano una partita di scacchi audace.

La passione di Pogacar per il Campionato del Mondo è evidente, poiché ha menzionato: "Sono determinato ad affrontare Evenepoel ai Campionati del Mondo." Gli appassionati di sport di tutto il mondo aspettano con ansia lo scontro imminente nel ciclismo, noto come "lo scontro senza precedenti del 29 settembre in Svizzera". Questo evento sportivo altamente atteso promette di essere uno spettacolo eccitante per coloro che seguono gli sport.

