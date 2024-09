La Capocapo sta per chiudere la sua fabbrica in Virginia associata all'incidente di contaminazione da listeria.

L'azione fa parte di numerosi cambiamenti implementati a seguito di ciò che hanno definito un "punto basso nel viaggio della nostra azienda". Boar's Head ha annunciato che cesserà definitivamente la vendita di liverwurst a causa di un'indagine che ha rivelato che il processo di produzione era responsabile della contaminazione da listeria. Inoltre, intendono nominare un nuovo responsabile della sicurezza alimentare e un consiglio della sicurezza alimentare composto da esperti indipendenti del settore.

"Ribadiamo il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti e della sicurezza e qualità dei nostri prodotti", ha dichiarato la società in una lettera ai consumatori. "Siamo determinati a imparare da questo incidente e a diventare più forti".

I resoconti del Servizio di Ispezione della Sicurezza Alimentare del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti presso la struttura di Boar's Head a Jarratt, Virginia, dal 2022 hanno documentato insetti, muffa, "pozzanghere di sangue sul pavimento" e un "odore putrido nel frigorifero". Un resoconto del 2022 ha menzionato "gravi carenze" nello stato fisico della pianta - attrezzature arrugginite, vernice scrostata e scolorita, stucco allentato, buchi nelle pareti, residui di prodotti sulle superfici e condensa che gocciola - tutti che rappresentavano un "immediato pericolo". I resoconti hanno indicato che la direzione è stata informata e istruita a fare le correzioni necessarie.

Tuttavia, una Notifica di Sospendere del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti per la struttura del Virginia, resa nota da Boar's Head, menziona "misure di sicurezza insufficienti" che hanno consentito alle attrezzature e al personale di muoversi liberamente all'interno della struttura, potenzialmente diffondendo i batteri.

"Date la gravità dell' epidemia e il suo origine a Jarratt, abbiamo preso la difficile decisione di chiudere permanentemente questo sito, che è stato non operativo dal tardo luglio 2024", ha dichiarato la società nella lettera. "Ci rattrista influire sui mezzi di sostentamento di numerosi dipendenti dedicati. Riconosciamo la nostra responsabilità come uno dei maggiori datori di lavoro della regione, ma in queste circostanze, la chiusura della pianta sembra essere la scelta più sensata".

Il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie degli Stati Uniti riferisce che 57 persone sono state ricoverate in 18 stati a causa dell' epidemia di listeria, con nove decessi. L'agenzia la descrive come la più grande epidemia di listeria dal 2011, legata al melone cantalupo.

Il numero effettivo di malattie è probabilmente superiore a quanto segnalato poiché alcune persone potrebbero aver sperimentato sintomi più lievi e non aver fatto il test per la listeria, ha indicato l'agenzia. L'agenzia continua a consigliare ai consumatori di controllare le loro case alla ricerca di prodotti richiamati, che recano "EST. 12612" o "P-12612" all'interno del marchio di ispezione USDA sulle etichette e hanno date di scadenza fino a ottobre 2024.

