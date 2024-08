La capo di YouTube Susan Wojcicki è morta all'età di 56 anni.

"Mia moglie adorata di 26 anni e madre dei nostri cinque figli ci ha lasciato oggi," ha scritto il marito Troper. Susan non era solo la sua migliore amica e compagna di vita, ma anche una "mente brillante", una madre amorevole e un'amica cara a molti. Lottava contro il cancro ai polmoni da due anni.

Wojcicki lavorava per il gigante informatico statunitense Intel quando nel 1998 affittò il suo garage a Menlo Park, California, ai suoi amici, fondatori di Google Sergey Brin e Larry Page. Un anno dopo, entrò a far parte di Google come dipendente numero 16 e primo responsabile del marketing. Ha contribuito allo sviluppo della ricerca di immagini di Google, all'acquisizione di YouTube e alla piattaforma pubblicitaria DoubleClick. Lo scorso anno, ha lasciato il suo ruolo in YouTube.

Il CEO di Google Sundar Pichai ha scritto su X che Susan era "importante per la storia di Google quanto chiunque altro". È difficile immaginare il mondo senza di lei. Wojcicki era una "persona incredibile", una "leader e amica" che ha avuto un grande impatto sul mondo. "Sono uno dei tanti dipendenti Google che sono migliori per averla conosciuta. Ci mancherà tantissimo."

