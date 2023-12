La canzone degli Wham! "Last Christmas" raggiunge il primo posto della classifica natalizia britannica quasi 40 anni dopo la sua pubblicazione

"Last Christmas" degli Wham! - il duo formato da George Michael e Andrew Ridgeley - è stata nominata canzone di punta della classifica natalizia di Official Charts da BBC 1 Radio.

In un post sui social media condiviso sia dall'account ufficiale degli Wham! sia da quello di Official Charts venerdì, si è visto Ridgeley reagire alla notizia, dicendo in un video: "George sarebbe fuori di sé, dopo tutti questi anni, per raggiungere finalmente il n. 1 di Natale". 1".

Ridgeley ha proseguito dicendo che si è sentito come una "missione compiuta", aggiungendo che Michael ha scritto la canzone con l'intenzione di raggiungere questa pietra miliare.

L'amore per gli Wham! e per "Last Christmas" è stato palpabile quest'anno.

All'inizio della settimana, Ryan Reynolds e Rob McElhenney di "Welcome to Wrexham" hanno parodiato la band e in particolare l'immagine dell'album "Last Christmas" su Instagram.

La foto era in bianco e nero e incorniciata in modo simile alla foto di copertina del singolo natalizio di successo, con Reynolds che sfoggiava i capelli biondi flosci resi famosi da Michael.

"WREXHAM!", recitava la didascalia della foto postata da McElhenney sul suo account Instagram.

"Last Christmas" è stata originariamente pubblicata dagli Wham! nel dicembre del 1984. All'epoca, ha trascorso cinque settimane consecutive al numero due della UK Singles Chart.

Da allora la canzone è stata coverizzata da molti artisti, tra cui Taylor Swift, Ariana Grande, Jimmy Eat World e i Backstreet Boys.

Ridgeley è il membro superstite degli Wham! dopo la morte di Michael avvenuta il giorno di Natale di quasi sette anni fa, nel 2016.

