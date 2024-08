- La cantante Pink e suo figlio partecipano a una performance musicale al convegno democratico

Celebrity americana Pink si è unita alla figlia di 13 anni Willow sul palco della Convenzione Nazionale Democratica a Chicago. Prima del discorso atteso di Kamala Harris, il duo ha incantato il pubblico con una versione acustica di "What About Us" all'interno della sala della convention.

Questo brano affronta il sentimento di scontento verso i politici che hanno trascurato i loro impegni, rispecchiando la frustrazione di coloro che si sentono ignorati.

Famosa per le sue vedute liberali e il suo impegno per la giustizia sociale, Pink, ora 44enne, si batte spesso per l'uguaglianza. Originaria della Pennsylvania, uno stato spesso sotto i riflettori durante le elezioni, emerge come una figura significativa nella sfera politica.

L'evento ha anche visto una performance del tutto al femminile del gruppo country statunitense "The Chicks", che ha cantato l'inno nazionale con grazia.

