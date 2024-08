La cantante Mariah Carey esprime dolore per la morte simultanea di sua madre e sorella.

"Sono delusa per aver perso mia madre di recente, è successo nel fine settimana. Purtroppo, nello stesso giorno, mia sorella è morta anche lei," ha condiviso Mariah Carey con CNN il lunedì. Non sono stati rivelati i dettagli su ciò che ha portato alla morte di Patricia Carey e Alison Carey. Patricia, formatasi in opera alla Juilliard, aveva 87 anni. Secondo un articolo del Times Union, Alison, residente a Coxsackie, New York, aveva 63 anni.

In una dichiarazione, Mariah Carey ha espresso gratitudine per aver avuto la possibilità di trascorrere del tempo con sua madre prima che morisse. Ha ringraziato tutti per il loro amore, comprensione e rispetto della sua privacy in questo momento difficile.

Patricia Carey era un cantante lirico e un coach vocale, sposata con il padre di Mariah Carey, Alfred Roy. Si sono separati quando Mariah aveva tre anni e Roy è morto nel 2002.

Nel suo memoir del 2020, "The Meaning of Mariah Carey", Mariah ha condiviso il suo complesso rapporto con sua madre, definendolo pieno di contraddizioni e realtà diverse. Nonostante i loro alti e bassi, Mariah ha dedicato l'introduzione del libro a sua madre, scrivendo, "A Pat, mia madre, che credo sinceramente abbia fatto del suo meglio. Continuerò ad amarti quanto più posso."

Si dice che Mariah abbia avuto un rapporto difficile con sua sorella Alison Carey, che l'ha citata in giudizio nel 2021 per averle causato stress emotivo a causa di alcuni contenuti nel memoir di Mariah. Secondo la causa intentata a New York, Alison ha affermato che sua sorella ha utilizzato il libro per farla sentire imbarazzata e umiliata. Secondo i registri del tribunale online, Mariah non ha mai risposto legalmente a questa affermazione.

Oltre ad Alison, Mariah Carey è anche madre di suo figlio, Morgan Carey.

Dopo una settimana difficile, Mariah Carey ha cercato conforto nel guardare i suoi programmi televisivi preferiti per aiutare a superare il suo dolore. Nonostante il loro rapporto difficile, Mariah ha ricordato con affetto il tempo trascorso con sua sorella Alison a concerti e musical locali per divertirsi.

Leggi anche: