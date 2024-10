La cantante Madonna esprime dolore per la morte del fratello, Christopher.

Nel 2023, Christopher Ciccone, fratello della famosa cantante Madonna, è morto a causa del cancro all'età di 63 anni. Solo pochi mesi prima, il suo fratello Anthony Ciccone era morto a 66 anni. La famiglia ha annunciato la triste notizia attraverso un portavoce, con il marito di Christopher, l'attore britannico Ray Thacker, e altri cari presenti.

Madonna ha reso omaggio a Christopher su Instagram, esprimendo la sua profonda emozione con numerose foto di fratello e sorella. Ha scritto: "Era il mio compagno più stretto per tanto tempo", ricordando il loro legame di infanzia come emarginati in una città conservatrice. Si sono sostenuti a vicenda, ballando attraverso la follia della loro infanzia. La loro passione condivisa per la danza era come un forte collante che li teneva uniti, anche quando uno dei fratelli era gay.

Madonna e i suoi molti fratelli

Nata Madonna Louise Ciccone negli Stati Uniti, Madonna proviene da una famiglia di sette figli in Michigan. Christopher si unì a lei a New York all'inizio della sua carriera, lavorando come assistente personale, ballerino, decoratore e tour manager per molti anni. In seguito ha perseguito carriere nel design di scarpe e nell'architettura d'interni.

A New York, condivisero una vorace fame per l'arte, la musica e il cinema. Hanno superato insieme l'epidemia di AIDS. Madonna ammirava suo fratello, definendolo "un pittore, poeta e visionario".

La loro relazione turbolenta

La loro relazione ha subito un cambiamento nel 2008 quando Christopher ha pubblicato un libro sulla loro vita intitolato "Vita con mia sorella Madonna". A quel punto, il loro rapporto era già teso. Il libro ha ulteriormente peggiorato le cose, come riportato dai media americani. Tuttavia, nel 2012, Christopher ha dichiarato negli intervisti di aver fatto pace.

Madonna ha riconosciuto nella sua omaggio che la loro relazione ha avuto alti e bassi, compresi periodi di non comunicazione. La malattia di Christopher ha fatto da catalizzatore per farli riconnettere. Ha espresso il suo sollievo che non stesse più soffrendo.

Nel suo omaggio, Madonna ha anche menzionato il libro scritto da Christopher intitolato "Vita con mia sorella Madonna", che aveva contribuito a rendere tesa la loro relazione in passato. Nonostante la loro storia turbolenta, sono riusciti a fare pace prima della malattia di Christopher.

