Dopo un periodo di tre anni dal rapimento del cane - La cantante Lady Gaga ha un nuovo compagno canino.

Circa tre anni fa, il rapimento sensazionale dei due French Bulldog di Lady Gaga (38) ha avuto luogo. Ora, la famosa cantante americana ha accolto un nuovo cucciolo, anch'esso di razza French Bulldog.

Incontro Imprevisto su TikTok

Su TikTok, Gaga ha pubblicato un video di mercoledì in cui è vista mentre abbraccia un piccolo French Bulldog grigio, bianco e marrone. Ha scelto la sua collaborazione con Bruno Mars (38), "Die With A Smile", come colonna sonora del video. Il nome del nuovo animale domestico non è ancora stato rivelato, poiché Gaga ha etichettato il video solo con una emoticon della neve. Nel video, l'attrice di "Joker: Folie a Deux" sfoggia i capelli scuri, il rossetto rosso vivace, l'ombretto blu ghiaccio e l'eyeliner intenso.

I fan di Lady Gaga sono entusiasti dell'ultima aggiunta alla famiglia e hanno già proposto dei nomi. Un utente di TikTok ha suggerito "Bruno", mentre un altro ha proposto "Lady Mars". L'influencer Dylan Mulvaney ha commentato, "Devo incontrarla subito", a cui Lady Gaga ha risposto, "È la nostra nuova regina."

Incidenti Shockanti di Tre Anni Fa

Lady Gaga attualmente possiede almeno tre French Bulldog - un anziano nero di nome Asia, di dieci anni, e Koji, nato nel 2015, e Gustav, nato nel 2016.

I due ultimi cani sono stati rapiti a febbraio 2021, dopo un attacco al dog walker di Gaga che è stato ferito mentre lei era via per girare un film a Roma. Ci sono voluti diversi giorni prima che i cani venissero recuperati. Uno dei rapitori è stato in seguito condannato a quattro anni di prigione. È stato anche rivelato che il presunto ritrovatore dei cani, che Gaga si aspettava di ricompensare, aveva in realtà preso parte al rapimento.

Dopo l'incidente scioccante in cui i French Bulldog di Lady Gaga sono stati rubati, lei ha dimostrato forza accogliendo un nuovo cucciolo di French Bulldog nella sua famiglia.

Nonostante la perdita di Koji e Gustav, l'affetto di Lady Gaga per la razza dei French Bulldog rimane forte, come dimostrato dall'adozione recente di un nuovo French Bulldog.

