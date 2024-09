La cantante Lady Gaga annuncia l'album di accompagnamento di Joker: Folie à Deux, intitolato Harlequin.

Vincitrice del premio Oscar ha rivelato martedì che sta uscendo con un nuovo album intitolato "Harlequin", che ha menzionato in un post su Instagram come collegato al prossimo film "Joker: Duetto di follia", in cui condivide il tempo schermo con Joaquin Phoenix.

"Harlequin" uscirà il 27 settembre, secondo l'annuncio su Instagram.

L'album conterrà 13 tracce, tra cui "Good Morning", "Web of Lies" e "The Joker", tra le altre.

Aveva fatto allusioni a una grande rivelazione attraverso post misteriosi su Instagram negli ultimi giorni, alcuni dei quali contenevano snippet audio che sembrano essere nuove canzoni.

"Sono pronta per l'intervista", ha scritto un post. "La polvere dalla luna si sparge ovunque", ha dichiarato un altro.

Interpreta Lee Quinzel - meglio conosciuta come il noto personaggio dei fumetti Harley Quinn - in "Joker: Duetto di follia", il sequel molto atteso del film "Joker" del 2019 di Todd Phillips.

Zazie Beetz, Catherine Keener, Brendan Gleeson e Ken Leung, tra gli altri, completano il cast stellare.

Ha ricevuto elogi dalla critica per i suoi sforzi come paroliera in film in cui ha recitato in precedenza.

Nel 2019, ha vinto un Oscar per la miglior canzone originale per "Shallow", una canzone che ha scritto e cantato nel film del 2018 "A Star is Born". È stata anche nominata nella stessa categoria lo scorso anno per "Hold My Hand" da "Top Gun: Maverick" e nel 2016 per "Til It Happens to You" da "The Hunting Ground".

"Harlequin" sembra essere diverso dal suo settimo album in studio che sta anche preparando e anticipando sui social media. All'inizio di questo mese, ha annunciato che il primo singolo del suo nuovo album in studio uscirà a ottobre. Questo sarà il successore di "Chromatica" del 2020.

"Joker: Duetto di follia" uscirà al cinema il 4 ottobre.

