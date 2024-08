- La cantante Katy Perry riceve un riconoscimento

Katy Perry (39) Riceverà un Riconoscimento Unico ai MTV Video Music Awards

Katy Perry è pronta a ricevere un riconoscimento speciale ai MTV Video Music Awards di quest'anno. Le verrà assegnato il Video Vanguard Award, come annunciato da MTV. Questo premio è riservato a cantanti di grande influenza come Perry, che ha lasciato il segno nella scena musicale con successi come "I Kissed A Girl" e "California Gurls".

Il premio è un tributo a Michael Jackson, pioniere dei video musicali. Precedenti vincitori di questo prestigioso premio includono artisti come Rihanna, Beyoncé, Shakira, Missy Elliott, Jennifer Lopez e Pink. Il lavoro filantropico di Perry, che ha servito come Goodwill Ambassador di UNICEF, aggiunge ulteriori crediti.

I MTV Video Music Awards si terranno il 11 settembre a New York. Perry, che ha vinto cinque premi in passato, si esibirà dal vivo per la prima volta dal 2017. Insieme a lei, si esibiranno anche Camila Cabello, Sabrina Carpenter e GloRilla.

Taylor Swift Dominates Nominations

La superstar pop Taylor Swift (34) è attesa a vincere almeno un premio con dieci nomination in diverse categorie come Video, Artista e Canzone dell'anno. Il rapper Post Malone (29), che ha collaborato con Swift e Morgan Wallen (31), segue da vicino con nove nomination.

Altri artisti con multiple nomination includono Ariana Grande, Sabrina Carpenter ed Eminem con sei nomination ciascuno. SZA e Megan Thee Stallion chiudono la lista con cinque nomination ciascuno. I premi, che si tengono una volta all'anno, saranno decisi dalle votazioni dei fan, consentendo agli spettatori di votare i loro artisti preferiti online.

Il riconoscimento di Katy Perry ai MTV Video Music Awards viene con un premio speciale, poiché il Video Vanguard Award viene tradizionalmente assegnato a musicisti che hanno avuto un impatto significativo nell'industria musicale. I fan possono votare per i loro artisti preferiti, inclusa Sabrina Carpenter, per determinare i vincitori, con i premi per ogni categoria decisi dalle votazioni dei fan.

