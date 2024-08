- La cantante Katy Perry riceve un prestigioso riconoscimento agli MTV Video Music Awards

Icona Pop Katy Perry (39, "Teenage Dream") Arricchisce il Suo scaffale dei Premi: La sensazione musicale è in procinto di ricevere il "Premio Visionario del Video" ai Video Music Awards MTV di settembre. Il premio, che omaggia il pioniere dei video musicali Michael Jackson, è stato assegnato in passato ad artisti come Shakira, Missy Elliott, Jennifer Lopez, Pink, Rihanna, Beyoncé, Justin Timberlake e Madonna.

MTV riconosce Perry in un comunicato stampa come una dei musicisti più prolifici della storia e loda il suo lavoro filantropico. La nativa della California, che ha costantemente figurato tra i più grandi incassi del pop per un lungo periodo, serve come portavoce di UNICEF. Perry è in procinto di esibirsi dal vivo durante la serata, prevista per l'11 settembre. MTV ha inoltre annunciato le esibizioni di artisti come Camila Cabello, Sabrina Carpenter e GloRilla.

Sensazione Pop Taylor Swift guida le nomination per i Video Music Awards MTV di quest'anno con dieci, comprese le categorie di Video, Artista e Canzone dell'Anno. La sua traccia "Anti-Hero" dall'album "Midnights" le ha valso il maggior numero di nomination, grazie alla collaborazione del rapper Post Malone. Post Malone ha a sua volta ricevuto nove nomination grazie alla sua collaborazione con la star country Morgan Wallen in "I Had Some Help".

Ariana Grande ("We Can’t Be Friends"), Sabrina Carpenter ("Skin"), e Eminem ("Godzilla") hanno ciascuno ottenuto sei nomination, seguiti da SZA e Megan Thee Stallion con cinque nomination ciascuno.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a New York City e si tiene annualmente dal 1984. I fan possono votare online per i loro preferiti. I premi rappresentano un astronauta che tiene una bandiera MTV.

La carriera musicale di Katy Perry raggiunge nuovi traguardi mentre si prepara ad esibirsi dal vivo ai Video Music Awards MTV, condividendo il palco con artisti come Camila Cabello e Sabrina Carpenter. La celebrazione della musica e della visione artistica onora anche Perry con il "Premio Visionario del Video", collocandola nella stessa categoria di icone come Michael Jackson, Shakira e Beyoncé.

