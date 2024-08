- La cantante Jennifer Lopez inizia il procedimento di divorzio.

Jennifer Lopez, 55 anni, ha presentato domanda di divorzio dal marito Ben Affleck, 52, il 20 agosto. La notizia è stata confermata da fonti multiple, tra cui la rivista "People" e "TMZ". Secondo "People", Lopez ha presentato i documenti di divorzio al tribunale della contea di Los Angeles, indicando la data di separazione come 26 aprile 2024.

La coppia si è sposata a Las Vegas il 16 luglio 2022 e ha seguito con una cerimonia più grande in Georgia il 20 agosto 2022. Lopez avrebbe scelto il secondo anniversario di queste celebrazioni per presentare la domanda di divorzio, dopo mesi di voci sulla salute del loro matrimonio.

Nessun accordo prematrimoniale in vista?

Secondo "TMZ", non ci sono informazioni riguardo un accordo prematrimoniale tra la coppia nei documenti del divorzio. Le fonti suggeriscono che la coppia non aveva un accordo prematrimoniale, il che significa che qualsiasi reddito o guadagno fatto durante il loro quasi due anni di matrimonio sarebbe considerato proprietà condivisa.

Dolore per J.Lo

Per Lopez, il divorzio sembra essere un duro colpo da digerire. Una fonte ha detto a "People": "Ha dato tutto se stessa e ora è a pezzi. I figli restano la sua priorità assoluta, come sempre."

In un ulteriore rapporto di "People", una fonte ha dichiarato che Affleck non ha mostrato alcun interesse o impegno nel salvare il matrimonio. "Non ha mostrato alcun interesse o impegno nel farlo funzionare," ha dichiarato. Lopez ha quindi raggiunto la dolorosa conclusione che "è ora di andare avanti."

La coppia di Hollywood si è riunita nel 2021, diciassette anni dopo aver interrotto il loro fidanzamento e annullato il matrimonio previsto per settembre 2003. Si sono fidanzati di nuovo nel 2022 e si sono sposati quell'estate. Affleck è stato sposato una volta, mentre Lopez tre volte.

Lopez ha i gemelli Max e Emme (16) dal suo matrimonio con Marc Anthony (55), che è durato dal 2004 al 2014. Affleck ha tre figli, Violet (18), Fin (15) e Samuel (12), con Jennifer Garner (52), con cui è stato sposato tra il 2005 e il 2018.

