La cantante Chappell Roan annuncia la sua decisione di sostenere Kamala Harris nelle elezioni del 2024, dopo aver espresso in precedenza incertezza.

Roan, diventata famosa grazie ai numerosissimi partecipanti ai festival musicali Lollapalooza e Governor's Ball quest'estate, ha parlato con il Guardian dicendo: "Non mi sento costretta a sostenere qualcuno", ma ha sottolineato che i diritti transgender sono la sua priorità assoluta. Ha dichiarato: "Gli individui transgender non dovrebbero avere persone cisgender che governano le loro questioni, punto e basta".

Questa dichiarazione ha scatenato critiche severe, soprattutto dopo che è emerso che aveva rifiutato un invito per partecipare a una celebrazione LGBTQ+ del Pride alla Casa Bianca all'inizio dell'anno - in un'intervista precedente con Rolling Stone, ha rivelato che la sua decisione era dovuta alla posizione della Casa Bianca sul conflitto di Gaza, dicendo: "Non sarò un pupazzo per il Pride".

Di recente, Roan, che si identifica come parte della comunità LGBTQ+ e attribuisce costantemente alle drag queen la sua ispirazione musicale, ha condiviso video di chiarimento su TikTok.

"Se hai assistito ai miei concerti, letto le mie interviste complete o conosci le mie convinzioni, capiresti che non è solo una questione di parole, non è un segnale di virtù. Le azioni parlano più delle parole e le azioni parlano più di un endorsement", ha dichiarato in un video del lunedì. "Quindi, nel caso in cui tu sia ancora dubbioso - no, non voterò per Trump e sì, sfiderò coloro che detengono il potere e coloro che plasmano le decisioni sugli altri, e mi alzerò per ciò che è giusto e in cui credo".

Ha ulteriormente chiarito la sua posizione in un post del mercoledì, ripetendo che although disapprova diverse politiche, in particolare quelle della destra, critica anche alcune politiche della sinistra.

"Fanculo Trump, sinceramente, ma fanculo anche alcune stronzate che sono successe nel Partito Democratico che hanno trascurato persone come me e te - e soprattutto la Palestina e le comunità emarginate in tutto il mondo", ha detto. "Quindi sì, voterò per cazzo per Kamala, ma non mi accontenterò di ciò che è stato presentato, perché è discutibile".

CNN ha contattato la campagna di Harris per un commento, ma un rappresentante di Roan ha rifiutato di fornire ulteriori informazioni.

Questo episodio è solo l'ultima occasione in cui le celebrità hanno affrontato un percorso difficile nell'esprimere il loro sostegno politico - o il loro silenzio - sui social media.

Solo alcune settimane fa, Taylor Swift ha dichiarato il suo sostegno alla campagna di Harris, ponendo fine alle settimane di speculazioni tra i suoi fan che osservavano la sua stretta relazione con Brittany Mahomes, moglie del quarterback dei Kansas City Chiefs Patrick Mahomes, che sostiene apertamente Trump sui social media.

Dopo l'endorsement di Swift, ha affrontato critiche da parte di Trump, che ha dichiarato su Fox News di "non essere mai stato un fan di Taylor Swift" e ha affermato che potrebbe subire conseguenze sul mercato.

La posizione di Roan sulla politica è stata messa sotto esame dopo che ha rifiutato un invito per partecipare a una celebrazione LGBTQ+ del Pride alla Casa Bianca, citando la posizione della Casa Bianca sul conflitto di Gaza. Despite le critiche, Roan ha confermato la sua posizione, dichiarando che non voterà per Trump e sfiderà coloro che detengono il potere, sostenendo i diritti transgender e altre comunità emarginate. La politica gioca un ruolo significativo nelle decisioni e nelle convinzioni di Roan, influenzando la sua posizione pubblica su vari argomenti.

