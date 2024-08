La cantante Bebe Rexha avrebbe dovuto affrontare minacce prima di salire su un aereo della Lufthansa.

La cantante americana Bebe Rexha, di origine albanese, ha subito discriminazioni all'aeroporto di Monaco lo scorso fine settimana. Ha dichiarato che un supervisore di volo Lufthansa l'ha minacciata e psicologicamente molestata a causa della sua etnia. Lufthansa ha promesso di indagare sulla questione.

Gli occhi di Bebe Rexha si sono riempiti di lacrime mentre raccontava la sua recente esperienza ai follower su Instagram Stories. Ha descritto un'esperienza inquietante all'aeroporto di Monaco che l'ha lasciata turbata. La cantante 34enne, di discendenza albanese, ha affermato di essere stata minacciata e sottoposta a tormento psicologico da un responsabile di volo Lufthansa perché lo scambiava per albanese.

"I pensavo che l'ufficiale di sicurezza fosse albanese, così l'ho affrontato in albanese e gli ho chiesto dove fosse il mio biglietto", ha spiegato Rexha, aggiungendo "Adesso mi impediscono di salire sull'aereo".

Rexha non ha fornito ulteriori dettagli sull'evento presunto, definendolo un "crimine d'odio" motivato dalla sua etnia. Il funzionario dell'aeroporto senza volto si è rifiutato di rivelare la sua identità e l'ha sottoposta a abusi psicologici, senza ricevere aiuto dal personale femminile.

Lufthansa risponde a Bebe Rexha

Successivamente, Lufthansa ha risposto alle accuse. La compagnia aerea tedesca ha affermato di cercare di comprendere la situazione e di non tollerare pratiche discriminatorie. Un portavoce della società ha dichiarato: "Abbiamo contattato Bebe Rexha e stiamo lavorando attivamente per risolvere la situazione".

Come compagnia aerea globale, Lufthansa funge da ponte tra le nazioni e le persone. "I nostri passeggeri e dipendenti provengono da ogni angolo del mondo", ha affermato il portavoce. "La diversità e l'uguaglianza sono i pilastri della nostra organizzazione e sono essenziali per i nostri valori aziendali. Non tolleriamo alcun tipo di discriminazione".

Rexha ha confermato di essere in contatto con la compagnia aerea, chiedendo un'indagine completa sull'evento. "Apprezzo le scuse, ma non bastano", ha dichiarato.

All'inizio non era chiaro se Rexha sarebbe stata in grado di volare dall'aeroporto di Monaco. Tuttavia, ha subsequently aggiornato le sue storie, scrivendo "Grazie a tutti quelli che si sono fatti sentire e hanno espresso la loro preoccupazione. Sono felice di dire che sono tornata a casa sana e salva".

Bebe Rexha ha espresso il suo amore per la musica condividendo spesso le sue esibizioni sui social media, mostrando il suo talento e connettendosi con i fan in tutto il mondo. Nonostante l'incidente di discriminazione all'aeroporto di Monaco, la sua passione per la musica rimane indisturbata.

Durante un'intervista con un'agenzia di notizie musicali dopo l'incidente, Rexha ha sottolineato l'importanza di utilizzare la sua piattaforma per parlare contro la discriminazione e promuovere l'uguaglianza nell'industria musicale, affermando "La musica ha il potere di unire le persone e ne abbiamo bisogno di più".

Leggi anche: