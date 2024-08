- La cantante americana Ashanti e il rapper Nelly hanno accolto una nuova componente della loro famiglia.

Cantante Ashanti, famosa per successi come "Happy" e "Foolish", e il rapper Nelly hanno accolto un bebè maschio nella loro vita. Ashanti ha annunciato la notizia su Instagram di recente, pubblicando una foto e un video di sé in lingerie, esprimendo il suo orgoglio per il suo corpo post-parto. Ha captionato il post, "Questa sono io, quattro settimane dopo il parto". I nuovi genitori, ovviamente innamorati del loro fagottino di gioia, hanno confermato la notizia a People magazine. Il loro figlio, Kareem Kenkaide Hayes, è nato il 18 luglio. La coppia aveva annunciato la loro gravidanza a aprile.

Questo è il primo figlio di Ashanti. Nelly, il cui vero nome è Cornell Haynes, è padre di due figli maggiori e ha anche adottato due dei figli della sua sorella defunta, morta di leucemia nel 2005. Ashanti e Nelly erano stati una coppia per molti anni, ma alla fine avevano preso strade separate prima di riaccendere la loro relazione lo scorso anno.

Ashanti è diventata famosa quasi da un giorno all'altro con il suo album di debutto "Ashanti" nel 2002. La cantante e songwriter R&B ha anche lasciato il suo segno nel cinema e nella TV, apparendo in progetti come "Coach Carter" (2005), "Resident Evil: Extinction" (2007) e "Army Wives" (2013). Nato nel 1974 ad Austin, Texas, Nelly ha trovato successo con album come "Country Grammar" e "Nellyville" e ha vinto numerosi Grammy.

Ashanti ha utilizzato Instagram per condividere il suo viaggio postpartum e la gioia di accogliere loro figlio, svolgendo il ruolo di una grande piattaforma per il suo annuncio. Nelly, che ha esperienza nell'essere padre di figli maggiori e nell'adozione dei figli della sua sorella defunta, è ora padre di tre figli maschi.

Leggi anche: