La cantante Adele annuncia una lunga pausa dalla scena musicale

Adele si sta preparando per una lunga pausa nella sua carriera musicale dopo aver concluso i suoi concerti a Monaco di Baviera e a Las Vegas. Vivendo all'altezza del titolo "il tour più lungo" della sua vita, la cantante ha eseguito instancabilmente per quasi tre anni e ora desidera del tempo personale. Con i suoi prossimi spettacoli a Las Vegas che si avvicinano alla fine, ha lasciato intendere che scomparirà dalla scena per un lungo periodo.

Durante il suo ultimo concerto a Monaco di Baviera, Adele ha confessato ai media: "Non ho mai goduto così tanto di esibirmi per un periodo così lungo, probabilmente non lo farò mai. Dopo questi ultimi dieci spettacoli a Las Vegas, mi prendo una pausa che sembrerà eterna".

In un commovente addio, ha rassicurato i suoi fan: "Mentre mi prendo questo tempo libero, vi terrò nei miei pensieri e sognerò delle nostre esperienze condivise sul palco degli ultimi tre anni. È stato un viaggio incredibile, ma ora ho bisogno di un po' di tempo per me stessa".

Riflettendo sui sette anni trascorsi, Adele ha sottolineato il suo desiderio di godersi la sua nuova vita personale con il suo ragazzo, Rich Paul, anche lui agente sportivo. Si sono resi pubblici in luglio 2021 e Adele ha condiviso il suo profondo affetto per il suo partner e il desiderio di avere altri figli. "Voglio una famiglia più grande", ha detto nel 2022 a Elle, aggiungendo: "Mi vedo come una casalinga e una matriarca, quindi anelo alla stabilità. Mi aiuta con la mia musica e il mio benessere generale".

Con un figlio, Angelo Adkins, dal suo matrimonio precedente con Simon Konecki, Adele sogna di accogliere una bambina nella sua famiglia una volta che i suoi impegni professionali saranno conclusi. "Non vedo l'ora di diventare madre di nuovo", ha detto quest'anno. "Voglio una figlia, perché ho già un figlio".

Fino a quando i fedeli fan di Adele aspetteranno, possono essere sicuri che il suo tempo libero è il suo modo di ricaricarsi e prepararsi per nuovi, entusiasmanti capitoli sia nella sua vita personale che professionale.

