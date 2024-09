La candidatura di RFK Jr. continuerà nel processo elettorale del Michigan, come stabilito dalla Corte Suprema dello Stato.

La corte suprema dello stato ha deciso, nella sua sentenza principale, che Kennedy non è riuscito a dimostrare la sua idoneità per l'azione straordinaria di cancellare il suo nome dalla lista elettorale, dopo aver richiesto tale cancellazione a seguito della sua nomina da parte del Partito della Legge Naturale, un gruppo minore con diritti di voto nel Michigan. Questa decisione ha ribaltato una sentenza della Corte d'Appello del Michigan dello scorso venerdì, che aveva rimosso Kennedy dalla scheda elettorale in base a un ricorso presentato dal Segretario di Stato del Michigan.

Kennedy aveva ottenuto il suo posto sulla scheda elettorale per lo stato chiave a seguito della sua nomina da parte del Partito della Legge Naturale. La giudice della Corte Suprema del Michigan Elizabeth Welch, nel suo verdetto di supporto, ha citato l'opposizione del presidente del Partito della Legge Naturale Doug Dern al ritiro di Kennedy quattro mesi dopo la sua nomina come fattore nella sua convinzione che Kennedy non avesse un legittimo motivo per essere rimosso dalla scheda elettorale.

Questa decisione ostacola l'ambizione di Kennedy di indirizzare i suoi sostenitori verso Trump a seguito del suo endorsement dell'ex presidente dello scorso mese. Kennedy ha cercato di cancellare il suo nome dalle schede elettorali degli stati chiave, come parte di un piano per rafforzare il sostegno al candidato repubblicano in aree che potrebbero influire sull'esito delle elezioni. Lo scorso fine settimana, ha invitato i suoi sostenitori a sostenere Trump, indipendentemente dalla loro posizione.

Although Kennedy's popularity was low, with single-digit support, when he abandoned his presidential bid last month, these votes could potentially influence the results in tightly contested states like Michigan. In a CNN survey published last week, Kennedy garnered 4% support among probable voters in Michigan, despite having suspended his campaign. In the same survey, Vice President Kamala Harris led in Michigan with 48%, compared to Trump's 43%.

The decision effectively ends Kennedy's legal struggle to be deleted from Michigan's election list, following his initial defeat in a Michigan Court of Claims case. He then appealed to the Michigan Court of Appeals, which ruled in his favor, leading to his removal from the ballot on Friday. However, this decision was reversed on Monday.

Mail-in voting in Michigan is scheduled to begin on September 26, although ballots for overseas and military voters are required to be dispatched by September 21.

