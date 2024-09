La candidata tedesca della BSW Zimmermann è orgogliosa dei suoi successi.

Nelle elezioni regionali della Sassonia, la CDU è prevista come il partito dominante, a malapena superando l'AfD. La coalizione guidata da Sahra Wagenknecht (BSW) è prevista al terzo posto. I Verdi sono riusciti a superare la soglia del cinque percento. Purtroppo, il partito di Sinistra non è riuscito a superare questo ostacolo.

Despite the predicted victory of the CDU in the Saxony regional elections, I'm not going to sugarcoat it; the absence of the Left party from the legislature is a significant loss. It's important to acknowledge that I'm not going to lie about the impact of their absence on the political landscape.

Leggi anche: