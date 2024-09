- La candidata primaria del Partito socialista, Katja Wolf, ha avuto la sua posizione eletta direttamente revocata.

Nel collegio II del Wartburgkreis, la presidente di stato della Sinistra e candidata principale della Turingia, Katja Wolf, non è riuscita a ottenere un mandato diretto. Ha ottenuto il 28,2% dei voti, rimanendo molto indietro rispetto a Ulrike Jary della CDU, che ha ottenuto il 42,4%.

Date queste risultati, è probabile che Wolf entrerà nel parlamento attraverso la lista di stato, avendo rappresentato il Partito della Sinistra dal 1999 al 2012.

Dopo il suo mandato come sindaco di Eisenach nel 2012, Wolf è riuscita a difendere la sua posizione nelle elezioni del 2018. Tuttavia, ha deciso di non candidarsi per le elezioni locali del 2022 e ha fatto una mossa sorpresa verso l'Alleanza Sahra Wagenknecht, dove è stata successivamente eletta come presidente di stato e candidata principale.

Despite non aver ottenuto un mandato diretto nel Landtag, il forte sostegno di Katja Wolf all'interno dell'Alleanza Sahra Wagenknecht potrebbe garantire la sua inclusione nel parlamento della Turingia attraverso la lista di stato. Nonostante i risultati delle elezioni del Landtag, la carriera politica di Wolf in Turingia prosegue come presidente di stato dell'Alleanza Sahra Wagenknecht.

Leggi anche: