- La Cancelleria è stata macchiata: un manifestante per il clima è stato multato

Dopo un attacco a colori alla Cancelleria federale circa due anni fa, un 49enne è stato condannato a una multa di 3.500 euro. Il tribunale locale di Tiergarten ha dichiarato il manifestante per il clima colpevole di danneggiamento di proprietà. L'uomo aveva dipinto l'ala sud-est dell'edificio con vernice nera durante un'azione del gruppo di protesta per il clima "Letzte Generation". Le sue azioni non erano giustificate e non c'era uno stato di necessità per giustificarle, ha spiegato il giudice presidente.

Il 49enne è stato accusato di aver agito con un altro uomo durante l'azione del 23 giugno 2022. Il danno è stato rimosso solo attraverso costosi lavori di pulizia e ridipintura del muro. Il tribunale aveva inizialmente emesso un ordine penale per danneggiamento di proprietà, secondo cui il 49enne avrebbe dovuto pagare una multa di 2.000 euro (50 multe giornaliere da 40 euro ciascuna). L'uomo ha presentato appello contro questo.

Il tribunale locale ha ora imposto una multa di 100 multe giornaliere da 35 euro ciascuna. Il convenuto "non era veramente pentito", ha dichiarato il giudice presidente. Non riusciva a vedere che avesse capito che "avrebbe potuto essere fatto senza gettare vernice". Il pubblico ministero aveva richiesto 60 multe giornaliere. La difesa aveva richiesto l'assoluzione.

Il convenuto è apparso personalmente il secondo giorno del processo e ha dichiarato di aver "partecipato a misure di disobbedienza civile pacifica". All'inizio del processo due settimane fa, le udienze si sono tenute senza il 49enne. Il suo difensore, David Hölscher, ha spiegato in margine alla prima sessione che il suo cliente non poteva permettersi il viaggio da Monaco.

Il 49enne è stato uno dei partecipanti a uno sciopero della fame per il clima tra marzo e la metà di giugno di quest'anno. Ha fatto uno sciopero della fame per oltre 90 giorni in protesta. È già stato condannato per diverse azioni della "Letzte Generation".

A giugno 2023, ha ricevuto una multa di 1.800 euro (120 multe giornaliere da 15 euro ciascuna) a Berlino, che non è ancora vincolante dal punto di vista legale. Ci sono ancora diversi casi pendenti contro il suo cliente, ha detto il suo avvocato. A Berlino, il numero è nella fascia inferiore delle decine. Tre condanne per multe imposte dai tribunali della Baviera sono già diventate definitive. L'avvocato ha già annunciato un appello contro la recente sentenza.

