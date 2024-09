La campagna pubblicitaria per le scarpe da ginnastica Nike fu criticata come fuorviante, poiché promuoveva scarpe per bambini da 35 dollari a un pubblico adulto.

L'annuncio ha presentato un set di scarpe da ginnastica una accanto all'altra con la didascalia "Adesso solo £26 da Nike!", accompagnata da emoji di testa esplosiva e cuore nero, come riportato dall'Autorità per gli Standard Pubblicitari (ASA).

Questo particolare annuncio è apparso sull'account X di The Sole Supplier, un marketplace online che vende scarpe e abbigliamento di vari marchi famosi, nel dicembre 2023, come menzionato nella sua decisione del mercoledì.

Dopo aver cliccato sull'annuncio, gli utenti sono stati reindirizzati a una pagina del sito di Nike, che mostrava un paio di scarpe da ginnastica classificate come "scarpe per bambini più grandi", adatte alle taglie UK 3-6 (equivalenti alle taglie US 3.5-6.5 per gli uomini e 5-8 per le donne). L'ASA ha fatto notare che l'annuncio non informava i consumatori del gruppo di età previsto o delle limitate opzioni di taglia per adulti.

"Non c'era alcuna indicazione nell'annuncio che le scarpe da ginnastica erano destinate ai bambini più grandi o che la disponibilità era limitata a determinate taglie per adulti", ha dichiarato l'ASA, sostenendo inoltre che l'annuncio era potenzialmente ingannevole per omissione.

La maggior parte delle scarpe da ginnastica lifestyle di Nike poteva essere acquistata in taglie UK fino al 9.5 per le donne (equivalente alla taglia 12 delle donne negli Stati Uniti) e fino alla taglia 14 per gli uomini (equivalente alla taglia 15 degli uomini negli Stati Uniti) al momento dell'agenzia, ha dichiarato.

"La limitata disponibilità delle taglie del prodotto pubblicizzato impedirebbe a un numero considerevole di adulti di acquistare la loro taglia desiderata", ha concluso l'ASA, decidendo infine che l'annuncio non doveva essere mostrato nuovamente.

Nike (NKE) ha sostenuto che l'annuncio era stato creato e diffuso da The Sole Supplier senza il loro intervento o monitoraggio, ha notato l'ASA. Nike ha inoltre dissentito dalla natura ingannevole dell'annuncio, sostenendo che un consumatore ragionevole si aspetterebbe un numero limitato di taglie per il prodotto.

Da parte sua, The Sole Supplier ha riconosciuto la possibilità di presentare informazioni sulla taglia in modo più evidente negli annunci futuri, ha dichiarato l'ASA.

Un portavoce di Nike ha rifiutato di commentare la questione, rimandando CNN alle informazioni fornite nella decisione dell'ASA. The Sole Supplier non ha risposto immediately a una richiesta di commento.

L'ASA ha anche notato che l'annuncio suggeriva che il prezzo pubblicizzato rappresentava uno sconto sostanziale rispetto al prezzo regolare delle scarpe da ginnastica per adulti. Tuttavia, considerando che le scarpe per bambini sono generalmente meno costose e sono esenti da tasse di vendita nel Regno Unito, l'ASA ha concluso che "£26 non sembrerebbe un prezzo altamente scontato per il consumatore medio per le scarpe da ginnastica per bambini".

Il divieto fa parte dell'indagine più ampia dell'ASA su presunte pratiche pubblicitarie ingannevoli attraverso ciò che essi chiamano "architettura della scelta online" - o, in termini più semplici, il modo in cui le aziende costruiscono i loro siti web e piattaforme social per interagire con i consumatori.

