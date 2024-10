La campagna presidenziale di Harris si concentra sulle aree rosse e rurali per ridurre il vantaggio di Trump in questi territori.

Dobbiamo mobilitare le persone, ovviamente, nelle aree a forte presenza democratica, ma dobbiamo anche convincere molte persone indecise, ha dichiarato Dan Kanninen, direttore degli stati chiave per la campagna di Harris a CNN."Ridurre i margini ovunque sia possibile, nelle aree in cui Trump ha vinto con ampi margini, ma se riusciamo a ridurlo a 60-40 o addirittura a 65-35, questo ha un impatto significativo in vari contea in uno stato."

Una parte significativa del lavoro sul campo della campagna include una maggiore presenza nelle contee con meno sostenitori democratici e potenziali elettori repubblicani insoddisfatti.

Nei prossimi giorni, la campagna prevede di organizzare eventi per attirare elettori delusi, come in stati cruciali come Pennsylvania, Michigan, Arizona, Nevada, Georgia, North Carolina e Wisconsin.

I funzionari della campagna di Harris si vantano spesso di aver ottenuto il sostegno e l'endorsement dei repubblicani, compresa l'apparizione di questa settimana insieme all'ex rappresentante Liz Cheney a Ripon, Wyoming - il luogo di nascita del Partito Repubblicano, un luogo che ha votato per Trump nel 2020 con un margine del 62%-36%.

I funzionari della campagna di Harris credono che la loro solida infrastruttura di campagna, compreso l'istituzione di più uffici sul campo e le visite del vicepresidente e di Tim Walz, tra gli altri, possa aiutare a colmare il divario tra Harris e Trump, in particolare negli stati chiave.

"Abbiamo 16 uffici nelle contee che Trump ha vinto con ampi margini perché non trascuriamo alcun posto", ha detto Brendan McPhillips, consulente senior della campagna di Harris per la Pennsylvania, a CNN."Ottenere cinque voti in più in una contea che Trump ha vinto con ampi margini è simile a ottenere cinque voti a Philadelphia, ma devi andare ovunque per ottenerli e importa alle persone che visiti le loro comunità e ti impegni in un dialogo aperto."

Aree come la contea di Lancaster, in Pennsylvania, con solo una percentuale del 20% per la governatrice Nikki Haley nelle primarie repubblicane, nonostante non fosse nella corsa del 2024, rappresentano potenziali opportunità per la campagna di Harris per ottenere i voti dei repubblicani delusi da Trump.

Harris potrebbe non piacere a tutti i voti di Haley, ma catturare i dubbi su Trump in alcune di queste contee e attirare anche solo una frazione di quei voti potrebbe influire significativamente sui margini, secondo Sam Chen, un consulente repubblicano.

"È una mossa intelligente, ma è anche rischiosa se non piacciono a Harris e se questo li spinge accidentalmente verso Trump", ha detto Chen."È qui che avere un messaggio chiaro è cruciale."

Walz, che ha già fatto campagna nella contea di Lancaster, ha intrapreso un tour in autobus della Pennsylvania centrale dopo il dibattito per il vicepresidente questa settimana. In precedenza, Harris era tornata nelle contee di Cambria e Luzerne, entrambe vinte da Trump con ampi margini nel 2020.

I consulenti democratici mettono in evidenza il background rurale di Walz, l'esperienza militare e l'esperienza come allenatore di football, posizionandolo come altamente relazionabile nelle comunità rurali in tutto il paese.

La campagna sta anche trasmettendo spot pubblicitari per i votanti rurali di battaglie chiave, compreso uno che presenta repubblicani di tutta la vita che esprimono il loro sostegno a Harris e un altro che presenta un agricoltore del Wisconsin che parla di questioni di assistenza sanitaria.

Gli

Leggi anche: