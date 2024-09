La campagna presidenziale di Harris sfrutta la discussione sull'aborto durante il dibattito di martedì, mostrandola in una nuova pubblicità.

Il team di Harris ha equipaggiato la vicepresidente per sfidare Trump sulle limitazioni nazionali all'aborto. I suoi consiglieri attribuiscono il successo della preparazione alla sua insistenza sul diritto alla riproduzione, sostenendo che abbia turbato l'equilibrio di Trump per tutta la discussione.

Ora, stanno trasformando quel momento cruciale in un video promozionale che verrà trasmesso negli stati chiave, come l'Arizona e il Nevada, dove Trump è previsto in visita questa settimana.

Il recente spot pubblicitario include le opinioni di entrambi i candidati sull'aborto durante il dibattito.

"Io ho reso un grande servizio nel farlo. Ci voleva coraggio per farlo e la Corte Suprema ha dimostrato un grande coraggio nel farlo", ha dichiarato Trump, riferendosi alla revoca di Roe v. Wade.

In risposta, Harris ha condiviso storie personali di donne che lottano per la salute mentre navigano tra le restrizioni sull'aborto.

"Credo che alcune libertà, in particolare la libertà di decidere sul proprio corpo, non dovrebbero essere determinate dal governo", ha dichiarato.

Il team della campagna ha citato la risposta della vicepresidente come uno dei momenti più potenti del dibattito, in base alle statistiche interne che suggeriscono che le storie di aborti spontanei e vittime di stupro hanno avuto il maggiore impatto sui votanti indecisi.

In una dichiarazione, il manager della campagna Harris-Walz, Julie Chavez Rodriguez, ha affermato che l'aborto è "uno dei maggiori problemi in questa elezione e la differenza tra i candidati non potrebbe essere più evidente".

L'annuncio arriva mentre Harris si reca nel North Carolina - uno stato fondamentale che il presidente Joe Biden ha a malapena vinto nel 2020, ma dove i funzionari della campagna sperano di fare progressi tra i votanti che potrebbero essere diffidenti nei confronti di Trump e del controverso candidato repubblicano alla governatorato Mark Robinson.

Il governatore democratico del North Carolina, Roy Cooper, ha dichiarato a CNN's Jeff Zeleny martedì di credere che Harris influenzerà il North Carolina, uno stato chiave, dopo la sua impressionante performance a Philadelphia.

L'impegno di Harris per proteggere i diritti all'aborto e la salute, ha argomentato Cooper, potrebbe significativamente rafforzare i tentativi democratici di conquistare lo stato in un'elezione presidenziale per la prima volta dal 2008.

Mercoledì, i funzionari della campagna di Harris hanno esaminato il materiale del dibattito per individuare i momenti chiave da mettere in evidenza nei nuovi spot pubblicitari della campagna televisiva e digitale, secondo la campagna, con l'obiettivo di intensificare ciò che considerano lo scambio più forte del dibattito.

I nuovi spot pubblicitari fanno parte dei $370 milioni previsti per la pubblicità televisiva e digitale tra il Giorno del Lavoro e il Giorno delle Elezioni.

Il video promozionale evidenzia la sfida di Harris alla posizione di Trump sulle limitazioni nazionali all'aborto, sottolineandola come un momento politico cruciale in questa elezione. La distinzione tra le opinioni dei candidati sui diritti all'aborto, come la convinzione di Harris nella libertà individuale del corpo, è considerata un problema politico

Leggi anche: