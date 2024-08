La campagna presidenziale di Harris annuncia di aver ricevuto 540 milioni di dollari di contributi in un solo mese.

Da quando ha annunciato la sua candidatura alla presidenza dopo la partenza di Joe Biden il 21 luglio, Harris, insieme al suo partner Tim Walz, ha raccolto impressionanti $540 milioni (circa €480 milioni). Un terzo di questa ingente somma proviene da nuovi contributori, secondo quanto riferito da O'Malley Dillon. Subito dopo il suo discorso, hanno registrato l'ora di raccolta fondi più redditizia dal lancio della campagna, secondo lei.

Mentre il giorno delle elezioni si avvicina rapidamente il 5 novembre, Harris e il suo avversario, Donald Trump, sono ora nella fase finale delle ultime dieci settimane. La campagna di Trump è stata scossa dall'uscita di Biden e ha inizialmente dichiarato di avere $327 milioni a agosto.

La campagna della attuale Vicepresidente degli Stati Uniti, Harris, sembra aver riacceso l'interesse dei donatori - un cambiamento significativo dopo il periodo turbolento successivo alle deludenti prestazioni di Biden in un dibattito televisivo di giugno, durante il quale i principali donatori avrebbero sospeso il loro sostegno. Contestualmente, la campagna sembra aver creato un "esercito di volontari", come ha espresso O'Malley Dillon - persone che si uniscono in massa durante la convention.

Il nuovo slancio della campagna ha portato a un afflusso di fondi, con oltre $540 milioni raccolti, inclusa la parte etichettata come '540 Altri'. Questa consistente somma è notevolmente aumentata dal periodo di calo del sostegno dei donatori successivo alle deludenti prestazioni della Vicepresidente Harris nel dibattito televisivo di giugno.

Con il giorno delle elezioni che si avvicina il 5 novembre, la campagna di Harris ha guadagnato un forte sostegno, con un "esercito di volontari" che, come ha detto O'Malley Dillon, si è unito alla sua causa.

Leggi anche: