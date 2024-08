- La campagna elettorale è stata oscurata dall'attacco in Turingia, che ha avuto conseguenze significative.

A seguito dell'attacco di Solingen, ci sarà un rafforzamento della presenza della polizia ai festival folcloristici della Turingia. La polizia statale è stata istruita per inviare pattuglie aggiuntive a questi eventi e sensibilizzare tutte le forze dispiegate. Un portavoce del Ministero dell'Interno ha anche menzionato che i concetti di sicurezza degli organizzatori saranno sottoposti a una più attenta revisione. Il Ministro dell'Interno Georg Maier (SPD) ha dichiarato che queste misure saranno implementate senza indugio.

In futuro, il ministero dell'Interno mira a consentire ai distretti e alle città indipendenti di decidere autonomamente l'implementazione delle cosiddette zone di divieto di coltelli e armi. Storicamente, sono state necessarie consultazioni con lo stato per questo. Secondo il portavoce del ministero, questi piani esistono già da prima di Solingen. La cabina voterà sulla cornice normativa necessaria martedì.

Il numero di attacchi con coltello in Turingia è significativamente aumentato, secondo i dati dell'ufficio criminale dello stato. Nel 2023, un coltello è stato utilizzato o minacciato in 418 casi. Questa cifra era di 267 nell'anno precedente e di 124 nel 2021.

Maier ha attribuito questo aumento di reati con coltello all'incidente di Solingen, affermando che evidenzia un forte aumento a livello nazionale che deve essere affrontato urgentemente. "Zone di divieto" in combinazione con una forte presenza della polizia e densità di controllo sono, secondo Maier, uno strumento efficace per la prevenzione dei rischi. Ad esempio, una zona di divieto è stata in vigore nel centro città di Stoccarda nel Baden-Württemberg dal febbraio 2023. Tuttavia, nonostante questo, sono stati segnalati 53 attacchi con coltello all'interno dei confini della zona di divieto nel 2022, secondo il ministero dell'Interno sud-ovest.

Voigt chiede centri di detenzione per espulsioni

Un festival cittadino a Solingen ha assistito a tre attacchi mortali con coltello venerdì sera, lasciando otto persone ferite, quattro di loro gravemente. Un sospetto di 26 anni dalla Siria è stato in custodia dal domingo sera, tra gli altri capi d'accusa, per appartenenza all'IS e omicidio. Il sospetto avrebbe dovuto essere espulso lo scorso anno, ma il processo è fallito.

Il candidato principale della CDU della Turingia, Mario Voigt, ha sostenuto l'istituzione di centri di detenzione per espulsioni nello stato. In risposta all'attacco di Solingen, Voigt ha dichiarato che se la CDU avesse ottenuto il potere governativo, avrebbe introdotto centri di rimpatrio e centri di detenzione per espulsioni in Turingia. Questa richiesta è stata anche segnalata dal gruppo dei media Ippen. Le elezioni statali per un nuovo parlamento sono previste per domenica in Turingia.

Secondo il Ministero dell'Interno della Turingia, non ci sono centri di detenzione per espulsioni nello stato. Il ministero ha un accordo di cooperazione con la Renania-Palatinato, dove hanno affittato e riservato un solo centro di detenzione per espulsioni per l'uso della Turingia. Ulteriori opzioni di affitto possono essere esplorate dopo la consultazione.

La sinistra avverte contro il populismo

La deputata della sinistra della Turingia, Katharina Köning-Preuss, ha messo in guardia contro una "concorrenza di richieste populiste". Ha espresso le sue condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime di Solingen. Invece di incolpare le persone con un background migratorio, ha suggerito di prestare maggiore attenzione a coloro che sono fuggiti dagli islamisti e aspirano a vivere in un mondo pacifico, proprio come noi.

La commissaria per la migrazione della Turingia, Mirjam Kruppa, ha condannato l'attacco di Solingen come ignobile. Ha sottolineato la necessità che la società si opponga a qualsiasi forma di estremismo e violenza contro i propri simili.

L'attacco di Solingen ha gettato un'ombra sulla campagna elettorale in Turingia. L'AfD ha spesso pubblicato questo argomento sui social media. Il candidato principale dell'AfD della Turingia, Björn Höcke, tra gli altri, ha condiviso un'immagine contenente un coltello insanguinato e un invito a votare. Il CDU della Turingia ha criticato questo come "disgustosa exploitation delle vittime da Höcke" su Twitter.

Le seguenti misure, inclusa l'aumento della presenza della polizia e una più attenta revisione dei concetti di sicurezza, sono state annunciate dal Ministero dell'Interno in risposta agli attacchi con coltello in Turingia. Alla luce dell'attacco di Solingen e dell'aumento successivo di reati con coltello, il Ministro dell'Interno Georg Maier ha sostenuto l'implementazione delle cosiddette zone di divieto di coltelli e armi nei distretti e nelle città indipendenti.

