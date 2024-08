La campagna elettorale di Trump hackerata dall'Iran

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avuto un significativo conflitto con l'Iran durante il suo mandato. A Tehran, potrebbe non esserci molta gioia per una possibile vittoria nelle prossime elezioni presidenziali. Ora, ci sono rapporti di un attacco informatico riuscito alla campagna repubblicana.

Secondo l'ufficio del candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump, una parte della comunicazione interna della campagna è stata hackerata dall'Iran. Documenti sono stati illegalmente ottenuti da fonti straniere ostili agli Stati Uniti per disturbare le elezioni del 2024 e seminare caos nel processo democratico, ha dichiarato Steven Cheung, portavoce della campagna Trump, senza fornire prove dirette del coinvolgimento dell'Iran.

In precedenza, "Politico" ha riferito di aver ricevuto email da un account anonimo legato a Trump. Tra questi c'era un rapporto sulle "vulnerabilità" del candidato alla vicepresidenza scelta di Trump, J.D. Vance.

La campagna Trump si è riferita a un rapporto della società americana Microsoft di venerdì, secondo cui i hacker legati al governo iraniano hanno tentato di accedere all'account di un alto funzionario della campagna presidenziale degli Stati Uniti a giugno. I presunti hacker hanno preso il controllo di un account appartenente a un ex consigliere politico e lo hanno utilizzato per attaccare il funzionario, senza fornire dettagli sull'identità del bersaglio.

Un complotto iraniano contro Trump?

"Gli iraniani sanno che il presidente Trump fermerà il loro regime terroristico, proprio come ha fatto nei suoi primi quattro anni alla Casa Bianca", ha scritto Cheung. Trump ha avuto relazioni tese con l'Iran durante la sua presidenza. Sotto di lui, gli Stati Uniti hanno ucciso il comandante militare iraniano Kassem Soleimani nel 2020 e si sono ritirati dall'accordo nucleare iraniano.

Pochi settimane fa, Trump è sopravvissuto a un tentato omicidio. although there were no indications that the attacker was connected to Iran, CNN ha riferito a luglio che gli Stati Uniti avevano informazioni su un complotto iraniano contro Trump. L'Iran ha negato queste accuse.

Alla fine di luglio, un alto funzionario dell'intelligence degli Stati Uniti ha detto ai reporter che l'Iran e la Russia avrebbero mantenuto le loro preferenze per le elezioni degli Stati Uniti come in passato. Gli agenti iraniani stavano cercando di danneggiare i repubblicani, mentre la Russia stava cercando di diffamare i democratici. Trump sta correndo per i repubblicani nelle elezioni di novembre, mentre il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris sta correndo per i democratici.

La campagna Trump ha accusato l'Iran di un attacco informatico alle loro comunicazioni interne, con l'obiettivo di disturbare le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2024, come affermato dal portavoce Steven Cheung. Questo presunto incidente di hacking arriva in mezzo a rapporti di ostilità iraniana verso l'ex presidente Trump, data la sua linea dura sull'Iran durante il suo primo mandato.

