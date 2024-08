La campagna di Tim Walz del 2006 ha descritto falsamente i dettagli del suo arresto per guida in stato di ebbrezza nel 1995

Secondo i registri giudiziari e di polizia relativi all'incidente, Walz ha ammesso in tribunale di aver bevuto quando è stato fermato per guida a 96 mph in una zona a 55 mph nel Nebraska. Walz è stato quindi trasportato da un agente di stato in un ospedale locale per un prelievo di sangue, che ha mostrato un tasso alcolico nel sangue di 0,128, ben oltre il limite legale dello stato di 0,1 al momento.

Ma nel 2006, la sua campagna ha ripetutamente detto ai media che non aveva bevuto quella notte, sostenendo che il suo test di sobrietà fallito fosse dovuto a un malinteso legato alla perdita dell'udito a causa del suo servizio nella Guardia Nazionale. La campagna ha anche sostenuto che Walz era stato autorizzato a guidare da solo fino al carcere quella notte.

Niente di tutto ciò era vero.

Una revisione di CNN KFile delle dichiarazioni fatte dalla campagna Walz all'epoca rivela numerose discrepanze tra come la campagna ha descritto gli eventi e i fatti di ciò che è effettivamente accaduto quella notte.

"La carica di guida in stato di ebbrezza è stata ritirata per un motivo: non era vera", ha detto il direttore delle comunicazioni della campagna Walz all'epoca a un giornale locale nel 2006. "Il poliziotto lo ha fatto guidare alla stazione e poi lo ha lasciato andare da solo dopo essere stato alla stazione. Tim si sente male per aver superato il limite di velocità e ha pagato la multa e si è scusato con la sua famiglia al momento dell'accaduto".

In realtà, il rapporto di polizia dell'incidente afferma chiaramente che Walz è stato trasportato dalla polizia in un ospedale locale per il test del tasso alcolico dopo l'arresto. E questa settimana, la polizia dello stato del Nebraska ha confermato a CNN che Walz è stato portato da un agente di stato in carcere.

"In base alla procedura dell'NSP, a una persona sospettata di guida in stato di ebbrezza non è consentito continuare a guidare", ha detto Cody Thomas, portavoce della polizia dello stato del Nebraska, a CNN. "In questo caso, il sospetto è stato trasportato dall'agente e trattenuto nel carcere della contea di Dawes".

Ora che Walz è il candidato democratico alla vicepresidenza, l'attenzione si sta concentrando nuovamente sui dettagli del suo arresto del 1995 e su come la sua campagna ha descritto l'incidente un decennio dopo mentre lanciava la sua carriera politica.

Walz ha subsequently acknowledged the facts of the case, admitting during his 2018 campaign for governor of Minnesota that he had been drinking and driving.

On Tuesday, the Daily Beast published an interview with the state trooper who arrested Walz. He disputed claims that Walz had not been drinking and noted that sobriety test had nothing to do with hearing.

The Harris-Walz campaign declined to comment for this story.

Guida in stato di ebbrezza a 96 mph

La notte del 23 settembre 1995, Walz, allora un 31enne insegnante delle superiori, è stato fermato da un agente di stato del Nebraska per eccesso di velocità, avendo superato il limite di 55 mph a 96 mph. Secondo il rapporto di polizia, l'agente di stato ha rilevato un forte odore di alcol nel respiro di Walz e gli ha chiesto di sottoporsi a un test di sobrietà sul posto.

Walz ha fallito il test e è stato trasportato da un agente di stato in un ospedale locale per un prelievo di sangue che ha mostrato un tasso alcolico nel sangue di 0,128 - ben oltre il limite legale dello stato di 0,1 al momento.

Walz ha accettato un patteggiamento, come mostrano i registri giudiziari, dichiarandosi colpevole di guida pericolosa. In una udienza giudiziaria di marzo 1996, Walz ha ammesso di aver bevuto e guidato. Il suo avvocato ha detto che Walz intendeva utilizzare l'incidente come mezzo per educare i suoi studenti sui pericoli della guida in stato di ebbrezza.

"It's just a dangerous situation", ha detto Walz in una trascrizione del tribunale, che Alpha News, un outlet conservatore del Minnesota, ha scoperto nel 2022. "Not just to myself, but to others who aren’t even involved with it".

In tribunale, l'avvocato difensore di Walz ha detto che quando l'agente di stato ha iniziato a seguirlo, Walz ha creduto che qualcuno lo stesse inseguendo e ha accelerato per paura di essere inseguito finché l'agente non ha acceso le luci della sua auto della polizia.

L'avvocato di Walz ha aggiunto che ha riferito l'incidente alla sua scuola e si è dimesso dalle attività extracurricolari come l'allenamento. Ha offerto di dimettersi dal suo lavoro di insegnante, ma il preside lo ha esortato a restare.

False dichiarazioni nel 2006

Nel 2006, la campagna congressuale di Walz ha offerto una versione molto diversa degli eventi in numerose dichiarazioni, secondo una revisione di CNN KFile delle dichiarazioni fatte a vari mezzi di informazione locali.

Quell'anno, Walz, come candidato alle prime armi, era in una corsa serrata per il distretto repubblicano.

Poi, all'inizio di settembre, un blog locale repubblicano ha pubblicato la storia "Walz jailed for DUI", basandosi su una copia della multa di Walz per

"Non riusciva a capire cosa gli stava dicendo il trooper durante il test di sobrietà sul campo, e il trooper si rifiutò di parlare più forte," disse Salsbery all'epoca.

"Le accuse di DUI sono state ritirate per un motivo," aggiunse Salsbery. "Il giudice non le avrebbe respinte se ci fosse stato qualcosa di vero. Tim guidò fino alla stazione di polizia quella notte (dopo essere stato fermato) e guidò a casa dopo. Non credo che il trooper avrebbe permesso questo se avesse pensato che ci fosse un problema."

Il suo responsabile della campagna raccontò una storia simile a un altro giornale locale.

"Il responsabile della campagna di Walz, Kerry Greeley, non contestò il fatto che Walz stesse guidando troppo veloce quando fu fermato quella notte, ma disse che Walz non era ubriaco. Attribuì il malinteso alla sordità di Walz, una condizione causata dai suoi anni di servizio come artificiere nella Guardia Nazionale dell'Esercito," si leggeva in un articolo del Post Bulletin.

"Non riusciva a capire cosa l'ufficiale gli stava dicendo," disse Greeley.

"Ha detto che le persone sorde possono anche avere problemi di equilibrio. Il giudice alla fine ha respinto le accuse di DUI contro Walz e ha rimproverato l'ufficiale per non aver capito che Walz era sordo, disse Greeley," aggiunse il resoconto.

"È stato beccato a guidare troppo veloce, non lo nega e questo è tutto," aggiunse al Star Tribune.

Greeley non ha risposto alla richiesta di commento di CNN.

Mentre la carriera politica di Walz proseguiva, così anche la sua spiegazione per l'arresto del 1995.

Nel 2018, quando si candidò a governatore, Walz offrì una versione notevolmente diversa dei fatti.

Secondo Walz, l'arresto fu un momento di svolta, che lo spinse a cambiare il suo comportamento. Disse di aver smesso di bere e che la sua bevanda preferita ora è la Diet Mountain Dew.

"Hai delle responsabilità verso gli altri," ricorda di aver detto a suo marito Gwen Walz. "Non puoi permetterti di fare decisioni sciocche."

