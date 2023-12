La campagna di Ramaswamy si allontana dagli annunci televisivi in vista dei caucus dell'Iowa

Secondo la società di monitoraggio dei dati AdImpact, la campagna di Ramaswamy non ha prenotazioni pubblicitarie future in vista dei caucus dell'Iowa del mese prossimo, nonostante abbia annunciato una campagna pubblicitaria a otto cifre rivolta all'Iowa e al New Hampshire a novembre. Finora, la campagna ha speso 1,8 milioni di dollari in spot televisivi in Iowa e altri 1,3 milioni di dollari in spot televisivi in New Hampshire.

La campagna segnala che l'abbandono degli spot televisivi fa parte di una strategia volta a colpire in modo più efficace gli elettori specifici. In un post sui social media di martedì, Ramaswamy ha definito la spesa per gli annunci televisivi "idiota" e "a basso ROI", e ha condiviso un altro post di un utente che suggerisce che gli elettori più giovani potrebbero non essere consumatori abituali di TV.

"La spesa per gli annunci televisivi presidenziali è idiota, a basso ROI e un trucco che i consulenti politici usano per ingannare i candidati che soffrono di un basso quoziente intellettivo. Noi lo facciamo in modo diverso. Spendere dollari in modo da seguire i dati... apparentemente un'idea folle nella politica statunitense", ha dichiarato Ramaswamy.

Nonostante alcuni abbiano ipotizzato che la mancanza di spese televisive suggerisca che la sua campagna potrebbe concludersi prima dei caucus dell'Iowa del 15 gennaio, Ramaswamy ha detto che intende offrire una "grande sorpresa in arrivo il 15 gennaio".

La campagna di Ramaswamy ha speso in totale solo 4,7 milioni di dollari in pubblicità televisiva dal suo lancio a febbraio, una somma relativamente piccola se paragonata alla spesa pubblicitaria dei suoi rivali repubblicani, con solo 3,2 milioni di dollari di sostegno pubblicitario da parte di American Exceptionalism PAC, il super PAC che sostiene Ramaswamy. La campagna ha spesso fatto leva sulle interviste ai media e sui social media per diffondere il proprio messaggio. A novembre, la campagna ha pubblicato il suo primo spot televisivo, insieme a un piano di spesa di almeno 10 milioni di dollari in pubblicità su TV, radio, digitale e direct mail.

Al contrario, le campagne e i super PAC che sostengono l'ex presidente Donald Trump, l'ex governatore della Carolina del Sud Nikki Haley e il governatore della Florida Ron DeSantis hanno speso decine di milioni di dollari in pubblicità televisiva nel corso della campagna. Ognuno dei candidati avrà annunci che pubblicizzeranno il loro messaggio in Iowa e New Hampshire nelle prossime settimane.

In una dichiarazione alla CNN, la portavoce della campagna di Ramaswamy, Tricia McLaughlin, ha detto che la campagna sta preparando una nuova pubblicità televisiva che andrà in onda a breve e ha affermato che i "livelli di spesa della campagna non sono cambiati", sottolineando l'uso dei dati per determinare la spesa.

"Siamo concentrati a far emergere gli elettori che abbiamo identificato - il modo migliore per raggiungerli è usare la pubblicità indirizzata, la posta, gli sms, le chiamate dal vivo e le porte per comunicare con i nostri elettori sulla visione di Vivek per l'America, per farli partecipare al caucus e per farli uscire", ha detto McLaughlin alla CNN. "Come sapete, la maggior parte delle campagne non sono così. Abbiamo intenzionalmente strutturato questo modo per avere la possibilità di essere agili e mirati nella spesa pubblicitaria".

LaNBC News ha riportato per prima la notizia dell'abbandono della pubblicità televisiva da parte della campagna di Ramaswamy.

