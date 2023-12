La campagna di Biden si avvia verso il 2024 pronta a sostenere che Trump è una minaccia per la democrazia

Un promemoria sulla strategia della campagna elettorale, condiviso per la prima volta con la CNN, mostra come Biden intenda fare della minaccia alla democrazia rappresentata da Trump un punto centrale della sua campagna, in modo simile alle argomentazioni che ha presentato nel 2020. Ma ciò avviene mentre il presidente è alle prese con sondaggi difficili in ipotetici confronti con il suo predecessore e con alcuni segnali di tensione nella sua stessa coalizione.

Il punto cruciale di questa argomentazione, ha detto la responsabile della campagna Julie Chavez Rodriguez nella nota: "La scelta per gli elettori l'anno prossimo non sarà semplicemente tra filosofie di governo concorrenti. La scelta per il popolo americano nel novembre 2024 riguarderà la protezione della democrazia americana e delle libertà individuali di cui godiamo come americani".

La campagna sta pianificando e si aspetta che il candidato alle primarie del GOP sia Trump , cosa che i funzionari hanno definito "un'eventualità". La nota, inviata alle parti interessate, dice che la campagna passerà il prossimo anno a convincere gli elettori che Trump rappresenta una "minaccia esistenziale per la democrazia" attraverso la sua "capacità di incitare alla violenza politica e di sferrare attacchi alla nostra democrazia e libertà".

Per far valere le proprie ragioni, la campagna sta costruendo le proprie infrastrutture e la propria organizzazione - compresi i piani per avere la propria leadership negli stati di battaglia entro la metà del mese prossimo; sta comunicando le questioni chiave su cui concentrerà la propria comunicazione; e si sta preparando affinché il presidente e il vicepresidente inizino a percorrere le strade della campagna all'inizio del prossimo anno. Si prevede che "migliaia di persone" saranno al loro posto entro l'inizio dell'estate, scrive Chavez Rodriguez.

Biden ha posto la battaglia tra le democrazie e le autocrazie del mondo come la questione centrale della sua presidenza. Sebbene si riferisca a governi autocratici come la Russia e la Cina, la sua campagna elettorale sta ora sostenendo che la posta in gioco è anche qui in patria, mentre affronta Trump.

Chavez Rodriguez ha scritto che il popolo americano ha respinto Trump alle elezioni del 2020, ma da allora la minaccia che Trump rappresenta per la democrazia "è diventata sempre più grave".

"Sta conducendo una campagna di vendetta e punizione, a spese delle libertà degli americani", ha affermato. "Stiamo trattando queste elezioni come se determinassero il destino della democrazia americana, perché è così".

La campagna di Trump ha risposto al fuoco, con il portavoce Steven Cheung che ha dichiarato alla CNN: "Il disonesto Joe Biden rappresenta una minaccia esistenziale per la democrazia, armandosi di azioni legali e privando gli elettori della libertà su vasta scala, non solo su scala nazionale, ma anche in questi Stati. Quello che stanno facendo è togliere la democrazia dalle mani dei cittadini per interferire in un'elezione".

La Casa Bianca ha sostenuto di non essere coinvolta nelle numerose cause giudiziarie che l'ex presidente sta affrontando.

Una serie di recenti sondaggi ha suggerito che una rivincita Biden-Trump nel 2024 sarà una gara combattuta. Un sondaggio del New York Times e del Siena College pubblicato martedì indica che non c'è un chiaro leader. Negli ultimi mesi, i sondaggi condotti in alcuni Stati chiave hanno mostrato che Biden è in svantaggio rispetto al suo predecessore in ipotetici testa a testa.

La campagna di Biden ha recentemente intensificato i suoi attacchi a Trump, affermando che la retorica dell'ex presidente sugli immigrati in un recente comizio nell'Iowa "ricorda Adolf Hitler". Lo stesso Biden ha detto ai donatori durante una raccolta fondi che l'uso della parola "parassiti" da parte di Trump per descrivere i suoi rivali politici ricorda "un linguaggio che si sentiva nella Germania nazista degli anni '30".

Agli eventi ufficiali della campagna elettorale, il presidente e il vicepresidente dovrebbero mettere in evidenza questi contrasti con Trump, sottolineando al contempo questioni come l'aborto, l'economia, la lotta alla violenza delle armi, i diritti LGBTQ+, la sicurezza sociale e Medicare e l'Affordable Care Act.

Fin da subito, Harris porterà in giro il contrasto con l'aborto, lanciando un "tour delle libertà riproduttive" in tutto il Paese, nel Wisconsin, terra di battaglia. La campagna ha indicato il diritto all'aborto come un tema che stimola la sua base e gli elettori indipendenti e che sarà un "pilastro centrale della campagna", ha dichiarato il direttore della comunicazione della campagna Michael Tyler.

La Casa Bianca è anche alle prese con una serie di importanti questioni e crisi che sfuggono al controllo immediato di Biden e che potrebbero influenzare l'affluenza alle urne da parte di gruppi elettorali chiave. I negoziati del Congresso su un pacchetto di finanziamenti supplementari per l'Ucraina, Israele e la sicurezza dei confini hanno spinto Biden in una posizione scomoda all'interno del suo stesso partito. E nonostante i forti indicatori economici, i sondaggi continuano a mostrare un ostinato pessimismo sull'economia.

Queste crisi hanno contribuito al calo dell'indice di gradimento di Biden negli ultimi 12 mesi. All'inizio dell'anno Biden aveva un indice di gradimento del 45%; ora è al 37%, secondo un sondaggio della CNN condotto il mese scorso. Ma mentre alcuni democratici sono preoccupati per i bassi numeri, la campagna elettorale è imperturbabile. I funzionari notano spesso che Biden è stato sottovalutato nel 2020, dopo aver ottenuto scarsi risultati nelle prime primarie, per poi avere un'inversione di tendenza dopo il South Carolina.

Le coalizioni di cui Biden ha bisogno, sostengono i funzionari, "torneranno a casa" quando le elezioni si avvicineranno e gli elettori inizieranno a prestare attenzione. Ed è ancora presto: un sondaggio della Marquette Law School di novembre suggerisce che circa un elettore su cinque non ha ancora deciso in merito a una gara tra Trump e Biden.

"I sondaggi su Joe Biden non sono mancati", ha dichiarato Chavez Rodriguez nella nota. "L'agenda MAGA fuori dal coro diventerà ancora più importante e saliente nella mente degli elettori l'anno prossimo, come è successo ciclo dopo ciclo".

Biden si prepara a scendere in campo

Mentre negli ultimi mesi il Presidente ha intrapreso viaggi ufficiali organizzati dalla Casa Bianca, ci si aspetta che Biden, Harris e altri surrogati si dedichino a viaggi ed eventi incentrati sulla campagna elettorale nel nuovo anno, ha scritto Chavez Rodriguez.

La campagna, che ha sede a Wilmington, nel Delaware, prevede di aumentare le sue operazioni nei prossimi mesi, con l'obiettivo di "operare a pieno ritmo" entro "l'inizio dell'estate, quando ci aspettiamo che gli elettori pensino di più alle elezioni", ha dichiarato Chavez Rodriguez.

Alcuni democratici si sono lamentati per la lentezza con cui sono state avviate le operazioni di battleground. Ma nelle ultime settimane la campagna ha annunciato l'assunzione di dirigenti in alcuni Stati chiave, tra cui Michigan, Nevada e Wisconsin, oltre che in South Carolina, il primo Stato del calendario delle primarie democratiche.

Chavez Rodriguez ha annunciato nella sua nota che "entro la metà di gennaio" saranno annunciati team di leadership statali in ogni stato battleground, che, ha detto, "integreranno le centinaia di collaboratori del partito statale".

In arrivo un'ondata di assunzioni

La campagna ha assunto più di 70 membri dello staff a tempo pieno e sta lavorando in stretta collaborazione con il Comitato nazionale democratico e i partiti statali in tutto il Paese, segnando un cambiamento rispetto al modo in cui il comitato politico veniva utilizzato in passato.

Mentre l'ex presidente Barack Obama ha costruito una propria operazione politica, Organizing for America, Biden ha abbracciato il DNC sin dall'inizio, condividendo anche i dati relativi alla raccolta fondi e ai sostenitori della sua campagna 2020 nel 2021. L'impegno di Biden per la rielezione si è appoggiato al DNC per l'aiuto nell'organizzazione e nella creazione di accordi di raccolta fondi congiunti con il partito e con tutti i 50 Stati per incrementare le casse della campagna dei Democratici.

I funzionari sostengono che la campagna del 2024 sarà diversa da quella degli anni precedenti, in parte a causa dei cambiamenti nel comportamento degli elettori. I funzionari ritengono che i tradizionali uffici sul campo non siano più un uso intelligente delle risorse in questa fase della corsa. Se gli elettori vogliono comprare i cartelli di Biden, vanno sul sito web della campagna. Le operazioni di phone banking sono spesso effettuate virtualmente, e spesso tramite messaggi di testo.

Il programma statale della campagna sta pianificando un "approccio iper-localizzato" e ci saranno sforzi organizzativi per attingere alle "reti personali di amici e influencer" degli elettori, ha detto Chavez Rodriguez.

"Il nostro team sta già sperimentando programmi incentrati sui neri, i latini, le donne e i giovani elettori negli Stati chiave, enfatizzando nuove risorse e strumenti che aiutano i sostenitori e lo staff a condividere il nostro messaggio in modi che faranno breccia nella nostra coalizione chiave di sostenitori", ha detto, aggiungendo che questi sforzi di organizzazione "coesisteranno con i tradizionali programmi di bussare alle porte e di organizzazione".

Ha inoltre sottolineato che i media a pagamento aumenteranno nei prossimi mesi, con l'avvicinarsi delle elezioni, "con l'obiettivo specifico di consolidare la scelta del popolo americano in queste elezioni con posizionamenti mirati a momenti e programmi televisivi di grande impatto, annunci digitali e sostenendo i nostri investimenti nei media afroamericani e ispanici".

Tensioni nella coalizione

Ci sono tuttavia alcune tensioni all'interno della coalizione politica di Biden. I sostenitori dei progressisti e dell'immigrazione sono frustrati per le concessioni del Presidente in materia di politica di confine, mentre cerca di costruire un sostegno per gli aiuti all'Ucraina. I giovani elettori, che hanno sostenuto Biden a due cifre nel 2020, hanno mostrato segni di malcontento, anche per la gestione del conflitto israelo-palestinese da parte dell'amministrazione.

Tra gli elettori di età inferiore ai 30 anni, l'indice di gradimento di Biden si attesta al 26% in generale e al 20% per quanto riguarda il conflitto israelo-palestinese, secondo il recente sondaggio Times/Siena.

"C'è una parte dell'elettorato che è molto appassionata a questo tema e vuole vedere l'amministrazione cambiare le sue posizioni politiche", ha dichiarato Cristina Tzintzún Ramirez, presidente di NextGen America, un'organizzazione di giovani che ha appoggiato Biden. "Credo sia fondamentale che l'amministrazione li ascolti per potersi assicurare e conquistare i loro voti".

L'abbraccio di Biden a una politica di confine più rigida potrebbe avere i suoi vantaggi con gli elettori più moderati. I sondaggi del gruppo di ricerca sull'opinione pubblica democratica Blueprint indicano la necessità per Biden di "correggere la rotta" sui temi dell'immigrazione e della politica estera.

"La percezione che gli elettori hanno delle posizioni del Presidente su questi temi rispetto a quelle di Donald Trump è un problema politico ed elettorale per Joe Biden", ha dichiarato Evan Roth Smith, sondaggista capo di Blueprint, suggerendo che un accordo sulla sicurezza delle frontiere avrebbe un "considerevole vantaggio politico" con gruppi come gli elettori neri, gli elettori indipendenti, i repubblicani scettici nei confronti di Trump e gli elettori ispanici.

Cambiare idea sull'economia

Biden sta anche lottando per spostare l'ago della bilancia nella percezione degli elettori sull'economia, che rimane la questione principale per gli elettori verso il 2024. Lo stesso Presidente ha dato segni di impazienza dietro le quinte, poiché alcuni dei progetti finanziati dai risultati legislativi che sta cercando di pubblicizzare tardano a concretizzarsi.

Secondo un recente sondaggio della CNN, sette americani su dieci ritengono che le condizioni economiche degli Stati Uniti siano scarse, mentre un terzo approva la gestione dell'economia da parte del Presidente.

Questo nonostante l'emergere di punti luminosi nell'economia, come il raffreddamento dell'inflazione, la bassa disoccupazione e l'aumento dei salari. La Casa Bianca ha celebrato i dati che mostrano un aumento della fiducia dei consumatori a dicembre e i timori di recessione che iniziano ad attenuarsi.

I funzionari riconoscono che questi cambiamenti potrebbero richiedere del tempo per essere assorbiti dalla psiche americana, con molte persone ancora provate dallo shock economico della pandemia.

"Le persone non vivono la loro vita in una confusione di statistiche economiche, aspettando che i dati dicano loro come si sentono. Le persone vivono la loro vita nel contesto di ciò che guadagnano ogni settimana e di ciò che esce dalle loro tasche in termini di spesa... ma l'esperienza vissuta del popolo americano sta ora cambiando", ha detto Seth Harris, ex consulente di Biden per le politiche del lavoro, citando i prezzi più bassi di prodotti come cibo e benzina.

Oltre a spiegare come l'economia sia migliorata grazie al lavoro di Biden, Seth Harris ha detto che sarà fondamentale creare un contrasto con i risultati economici di Trump, tra cui i tagli alle tasse per i ricchi e il rinnovato impegno ad abrogare l'Affordable Care Act.

"Un altro compito altrettanto importante è quello di ricordare alla gente com'era la situazione sotto l'altro uomo l'ultima volta e com'è probabile che sia sotto l'altro uomo se ci sarà una seconda volta", ha detto Seth Harris, ora senior fellow presso il Burnes Center for Social Change. "Il contrasto con Trump sarà retrospettivo e prospettico: come sarà in futuro".

La campagna di Biden questa settimana ha puntato a mettere questo contrasto in primo piano, organizzando una telefonata con i giornalisti mercoledì per anticipare la politica fiscale di Trump in un eventuale secondo mandato.

Gli elettori, ha detto Chavez Rodriguez, "sono stati chiari".

"Non accetteranno la minaccia esistenziale alla democrazia che Donald Trump rappresenta. Non voteranno per le sue politiche estreme e per il suo approccio da "dittatore il primo giorno" per controllare la loro vita quotidiana. Saranno di nuovo chiari il prossimo novembre", ha detto.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com