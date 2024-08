- La campagna di Augsburg nella 14a Bundesliga manca della presenza di Novum.

In Nessuna Sorpresa ad Augusta nella 14ª stagione della Bundesliga, il FC Augusta non è riuscito a ottenere la vittoria casalinga desiderata, nonostante una rimonta impressionante contro il SV Werder Bremen. Elvis Rexhbecaj ha segnato un gol fantastico al 16º minuto e il nuovo acquisto Samuel Essende ha segnato il suo primo gol al 35º, ma alla fine è finita in un pareggio 2-2 (2-1) in una partita emozionante.

Il Bremen ha preso il comando all'inizio nel pieno WWK Arena con 30.660 spettatori grazie al gol di Felix Agu al 12º minuto. Alla fine del secondo tempo, Justin Njinmah ha pareggiato il punteggio come sostituto al 58º minuto.

Il Video Assistant Referee (VAR) ha annullato il secondo gol di Essende al 69º minuto a causa di un fallo di mano, mantenendo il pareggio 2-2.

L'allenatore Jess Thorup ha introdotto quattro nuovi volti nella formazione iniziale con risultati variabili. Nediljko Labrovic, portiere della nazionale croata, ha commesso un errore iniziale, non riuscendo a trattenere il tiro preciso di Agu. Più tardi, Thorup ha criticato Labrovic per la sua scarsa uscita dalla propria area di rigore, ma Rexhbecaj è intervenuto per evitare un potenziale disastro (42º minuto).

Labrovic, attualmente il portiere principale di Augusta al posto di Finn Dahmen, ancora in riabilitazione, ha anche effettuato una parata straordinaria al 72º minuto, impedendo un possibile svantaggio 2-3 contro Marvin Ducksch.

Essende ha fatto un'esordio impressionante in Bundesliga. Il possente attaccante di 92 kg dalla seconda divisione portoghese ha dimostrato le sue abilità non solo con un potente colpo di testa per il vantaggio 2-1 su un cross di Tim Breithaupt, ma ha anche dimostrato una buona intesa con Philipp Tietz, sostituendo l'uscente Ermedin Demirovic, passato al VfB Stuttgart.

Il gol fantastico di Rexhbecaj da 25 metri

Entrambe le squadre hanno cercato di creare opportunità per segnare. Keke Topp, il miglior marcatore in coppa del Bremen, non ha raggiunto le prestazioni della loro vittoria 3-1 contro l'Energie Cottbus. Augusta ha rapidamente ripreso il vantaggio prima della fine del primo tempo con Rexhbecaj che ha segnato un gol spettacolare da 25 metri.

Dopo l'intervallo, il Bremen ha preso il controllo. Mitchell Weiser è stato determinante sulla fascia destra, fornendo il cross per il sostituto Njinmah per segnare un gol a distanza ravvicinata.

