- La Camera dei rappresentanti sostiene l'innovazione delle politiche di governance

L'Unione Patriottica all'interno dell'CDU sassone non può immaginare una partnership né con l'AfD né con l'Alleanza per la Germania (BSW), quindi propone "nuove strategie di governo". La leadership dell'Unione Patriottica non ha pronunciato il termine 'governo minoritario', ma aveva precedentemente suggerito un simile sistema dopo le elezioni statali del 2019.

Sven Eppinger, leader dell'Unione Patriottica, ha dichiarato all'Agenzia Telegrafica Tedesca che una collaborazione radicale con partiti il cui programma danneggerebbe la nazione era fuori questione, avendo vinto un mandato CDU nelle elezioni statali della domenica. Il focus principale dell'Unione dovrebbe essere esclusivamente sulle questioni politiche che beneficiano lo stato - rafforzato dallo slogan, "Tutto per la Sassonia".

L'CDU ha utilizzato questo slogan durante la loro campagna elettorale, con l'Unione Sassone che ha vinto per un soffio contro l'AfD (30,6%) con il 31,9% dei voti nelle elezioni statali. Poiché il Ministro Presidente della Sassonia Michael Kretschmer proibisce di lavorare con l'AfD, le opzioni dell'Unione sono ora limitate a un'alleanza con BSW e SPD o BSW e Verdi - o un governo minoritario sostenuto manualmente da altri. Nessun governo sassone ha mai utilizzato questa strategia finora. L'AfD non ha mai ufficialmente rifiutato la proposta di sostenere un governo minoritario della CDU dopo le elezioni.

Mantenere un'immagine pubblica e evitare l'imprevedibilità

Il portavoce dell'Unione Patriottica Ulrich Link ha descritto la situazione come preoccupante, ma ci saranno molti legislatori individuali pronti a sostenere politiche beneficiali per la Sassonia in questioni specifiche. L'CDU si concentra sul mostrare la propria identità unica e sull'evitare l'incoerenza.

L'Unione Patriottica ha anche considerato il risultato delle elezioni come una conseguenza della disastrosa politica dei trasporti del governo federale pianificata dall'amministrazione 'traffic light'. Nella formazione del governo successivo, è fondamentale priorizzare gli interessi della Sassonia. Tuttavia, questo è difficile da realizzare con i Verdi, secondo l'Unione, citando la dichiarazione di Kretschmer: "I Verdi prestano meno attenzione alle questioni vitali per il paese e stanno diventando sempre più guidati da convinzioni ideologiche".

