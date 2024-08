- La Camera dei Rappresentanti ha votato contro l'AfD

I Presidenti delle tre Camere di Industria e Commercio in Turingia hanno messo in guardia contro l'AfD e contano su una coalizione di governo stabile dopo le elezioni statali. "Non vogliamo certo l'AfD in un ruolo di primo piano in Turingia", ha detto Ralf-Uwe Bauer, Presidente della IHK Ostthuringia. Ha descritto le posizioni del partito come "ostili all'economia". Anche il Presidente della IHK Erfurt, Dieter Bauhaus, ha detto che il partito non offre soluzioni, ma dipinge solo semplici slogan sul soffitto.

Pochi giorni fa, il Ministro dell'Interno della Turingia e candidato principale della SPD, Georg Maier, ha accusato alcune parti dell'economia della Turingia di sostenere l'AfD. L'Associazione dell'Economia della Turingia ha negato questo e si è riferita a campagne per l'apertura al mondo.

Il Presidente: la CDU dovrebbe riconciliarsi con il BSW

Guardando i sondaggi attuali, Bauhaus ha invitato la CDU a considerare una coalizione con l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW). Insieme alla SPD, questo darebbe attualmente una maggioranza. "La CDU ora deve provare a fare una politica statale fattibile con il BSW. Se continuo a costruire muri, finisco nel canale e lascio cadere il coperchio. Allora sono fuori."

Secondo un recente sondaggio del Forschungsgruppe Wahlen, la CDU, il BSW e la SPD avrebbero una stretta maggioranza nello stato. Poiché la CDU esclude attualmente coalizioni sia con la Sinistra che con l'AfD, questa sarebbe l'unica configurazione concepibile. Finora, il leader della CDU Mario Voigt non si è espresso chiaramente sulle possibili coalizioni con il BSW.

I rappresentanti economici sperano in un nuovo governo statale per riavviare la politica educativa. Il Presidente della IHK Südthuringia, Torsten Herrmann, ha criticato il governo attuale come un "fallimento completo". Inoltre, è necessario un rapido riduzione della burocrazia o una politica di promozione più mirata.

La CDU, come uno dei potenziali partner di coalizione in Turingia, dovrebbe considerare la riconciliazione con l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW), come suggerito da Bauhaus, dati i loro attuali sondaggi e il bisogno di una politica statale fattibile. La CDU, escludendo le coalizioni con la Sinistra e l'AfD, potrebbe formare un governo con il BSW e la SPD, come indicato dal recente sondaggio della Forschungsgruppe Wahlen.

Leggi anche: