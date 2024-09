- La calvizie di Woidke in contrasto con la destra: il SPD impiega pubblicità animata

Il SPD evidenzia la calvizie di Woidke per attirare nuovi elettori nella fase finale delle elezioni. Il SPD della Brandeburgo utilizza l'animazione digitale e la calvizie di Woidke per connettersi con diverse fasce di elettori durante questo periodo cruciale della campagna. Kolesnyk, il Segretario Generale del SPD, ha commentato: "Non 'teste rasate di destra', ma se calvo, allora Woidke". All'inizio, solo la parte superiore della testa calva di Woidke appare sullo schermo, seguita dalla rivelazione completa dello slogan "Se calvo, allora Woidke", insieme a un riferimento alle elezioni del 22 settembre.

La campagna si concentra sull'evidenziare il forte contrasto tra Woidke e l'AfD, che è sospettata di estremismo di destra dall'agenzia di intelligence interna. Secondo Kolesnyk, la domanda principale è: "Chi possono gli elettori vedere come Ministro Presidente?". Il SPD crede che gli estremisti non dovrebbero detenere il potere. La campagna mira a coinvolgere gli elettori più giovani e coloro che generalmente evitano i contenuti politici.

La testa calva di Woidke nei cinema, nei negozi di ferramenta e nel mondo digitale

Dopo l'ultimo sondaggio RBB di Infratest dimap, che ha collocato l'AfD al 27% e il SPD al 23%, davanti al CDU con il 18%, Kolesnyk vede una corsa serrata. Woidke ha dichiarato che lascerà la politica di stato se il SPD non guiderà il partito. Dal 1990, il SPD ha governato lo stato con diversi partner.

Il motivo animato sarà esposto in luoghi come Potsdam, Falkensee, Teltow e Kleinmachnow su un camion martedì, principalmente nella zona di Berlino. Sarà anche visualizzato sugli schermi in quattro cinema e cinque negozi di ferramenta, nonché su Facebook e Instagram online. Kolesnyk spiega la scelta del SPD di evitare la pubblicità su TikTok, dicendo: "Raggiungiamo tutte le fasce di età elegibili su Facebook e Instagram".

