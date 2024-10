La California ha intentato una causa contro l'ospedale, sostenendo che ha impedito a una donna di ottenere un aborto di emergenza.

La persona in questione, Anna Nusslock di Eureka, era al 15° settimana di gravidanza con gemelli quando si sono rotte le acque a febbraio.

Di fronte a una perdita di sangue e dolori, si è recata al Providence St. Joseph Hospital di Eureka, dove i professionisti sanitari hanno confermato che la sua gravidanza non era più sostenibile e che i gemelli non avevano possibilità di sopravvivenza fuori dall'utero, come riportato nel documento presentato all'Humboldt County Superior Court dall'ufficio del Procuratore Generale della California il lunedì successivo.

Il personale medico ha informato Nusslock che sottoporsi ad un aborto era cruciale per prevenire complicazioni gravi per la salute, ma la politica dell'ospedale impediva loro di eseguire la procedura, secondo il documento. Il medico di Nusslock ha dichiarato che le regole dell'ospedale proibivano gli aborti a meno che non rappresentassero un pericolo significativo per la vita di Nusslock a causa di un "battito cardiaco rilevabile" di uno dei feti, secondo il documento.

Un portavoce di Providence ha dichiarato a CNN che la politica dell'ospedale non nega i servizi di aborto per le cure d'emergenza.

"In caso di gravidanze complicate o situazioni in cui la vita di una donna è in pericolo, somministriamo tutte le interventi necessari per proteggere e migliorare la vita della madre", ha dichiarato il portavoce.

Garry Olney, direttore esecutivo della zona di servizi del Nord della California di Providence, ha scritto ai dipendenti locali il martedì successivo: "Siamo profondamente dispiaciuti per l'esperienza della paziente nella nostra struttura e oggi abbiamo contattato lei per esprimere le nostre sincere scuse.

"This era una situazione preoccupante che non ha raggiunto i nostri alti standard di cure sicure, di qualità e compassionevoli. Stiamo rapidamente rivedendo i nostri processi di formazione, istruzione e escalation in situazioni mediche d'emergenza per prevenire simili incidenti in futuro e per garantire che i nostri team di cure siano ben preparati e supportati per fornire il più alto livello di cure per ogni paziente che serviamo", ha scritto Olney.

"Siamo devastati quanto possibile, ma non possiamo immaginare l'orrore della paziente e della sua famiglia. Impareremo da questa situazione e rafforzeremo il nostro impegno per garantire che le cure e l'esperienza del paziente che forniamo siano in linea con i nostri alti standard, ogni volta e in ogni contesto di cure."

La causa afferma che il medico di Nusslock le ha consigliato di essere trasportata in elicottero per oltre 270 miglia al University of California, San Francisco Medical Center per un aborto, ma Nusslock ha rifiutato, temendo che la sua assicurazione non avrebbe coperto il costo del viaggio in elicottero di $40,000.

Nusslock ha chiesto se poteva guidare invece, e il suo medico ha risposto: "Se tenti di guidare, sanguinerai e morirai prima di raggiungere una struttura in grado di fornire assistenza", ha ricordato Nusslock durante una conferenza stampa del lunedì successivo.

"Non dimenticherò mai di guardare il mio medico, le lacrime che mi scorrevano sul viso, il mio cuore spezzato in un milione di pezzi, e supplicare: 'Non lasciami morire'."

Il marito di Nusslock l'ha portata al Mad River Community Hospital, situato a circa 20 minuti di distanza - l'unico altro ospedale con una unità di parto e consegna entro un raggio di 100 miglia, secondo la denuncia - per il trattamento.

"Ero terrorizzata dai rischi per la salute e la vita che stavo correndo ritardando l'intervento, quindi abbiamo scelto di rischiare il viaggio al Mad River", ha dichiarato Nusslock. "Prima di lasciare il Providence, un'infermiera è entrata nella mia stanza e mi ha consegnato un secchio pieno di asciugamani, dicendo: 'Volevano che ti dessi questi in caso succeda qualcosa durante il viaggio in auto'."

Nusslock ha rifiutato gli asciugamani, temendo di incorrere in addebiti per essi.

Al Mad River, ha subito un intervento chirurgico e un medico lì ha dichiarato che stava perdendo una quantità significativa di sangue sul tavolo operatorio, come affermato nella causa.

La causa dello stato afferma che l'ospedale ha violato una legge statale che obbliga qualsiasi ospedale con un reparto di emergenza a fornire cure adeguate alle persone in crisi.

"Il procuratore generale sostiene che questa legge comprende, in sintesi, un aborto o la gestione di un aborto spontaneo d'emergenza", ha dichiarato Mary Ziegler, storica del diritto specializzata in aborto alla University of California Davis School of Law, a CNN.

"In alcune aree rurali della California, il prossimo fornitore disponibile è molto lontano. In casi di veri emergenze mediche, come quella della paziente, potrebbe non esserci un modo pratico per trasferire il paziente in un altro ospedale senza sottoporlo a danni medici permanenti o alla morte."

In un comunicato stampa del lunedì, Bonta ha dichiarato: "È preoccupante che in California, dove l'assistenza all'aborto è un diritto costituzionale, ci sia un ospedale che applica una politica simile alle leggi sul battito cardiaco adottate negli stati rosso estremisti.

"Con questa causa, intendo fare una cosa molto chiara a tutti i californiani: l'assistenza all'aborto è un'assistenza sanitaria. Hai il diritto di ricevere servizi di aborto tempestivi e sicuri. Nel Dipartimento della Giustizia della California, useremo tutta la forza di questo ufficio per punire coloro, come il Providence, che stanno violando la legge."

Eureka, situata nella parte settentrionale dello stato, ha solo due ospedali con unità di parto e consegna entro un raggio di 100 miglia, secondo l'ufficio del Procuratore Generale della California.

Il Mad River Community Hospital, che ha eseguito la procedura per Nusslock, ha annunciato che chiuderà la sua unità di parto e consegna questo mese, secondo la denuncia.

Un portavoce del Providence ha dichiarato che dopo la chiusura, l'unità di parto e consegna più vicina si troverà a Crescent City, a circa 80 miglia da Eureka.

Nonostante i potenziali rischi per la salute a causa della sua gravidanza, Anna Nusslock non è stata in grado di sottoporsi ad un aborto al Providence St. Joseph Hospital a causa della loro politica. I professionisti sanitari hanno raccomandato a Nusslock di cercare cure d'emergenza in un altro ospedale, sottolineando l'importanza di mantenere la sua salute durante questo periodo critico.

