La California ha incontrato il suo primo probabile caso di influenza aviaria che colpisce un essere umano, in particolare un lavoratore agricolo.

Il bracciante era al lavoro in una fattoria di allevamento del latte nella Valle Centrale della California, nota per ospitare mucche infette dal virus dell'influenza aviaria. Sono stati infine catturati a causa dei controlli sanitari sui lavoratori della fattoria effettuati dalle autorità sanitarie.

La loro malattia è stata classificata come lieve, con sintomi come gli occhi rosa, o congiuntivite, che suggerisce un'infezione oculare. Sono stati prescritti farmaci antivirali e ordinato loro di mettersi in quarantena a casa. Secondo il Dipartimento della Sanità Pubblica della California, il pericolo per la popolazione generale è minimo.

Iscriviti alla newsletter settimanale di CNN Health

Fai clic qui per ricevere "The Results Are In with Dr. Sanjay Gupta" ogni venerdì dal team di CNN Health.

"Le valutazioni regolari della salute degli individui che interagiscono con animali potenzialmente contaminati ci hanno permesso di rilevare e gestire prontamente questo potenziale caso umano. Per fortuna, come visto in altri stati con infezioni umane, l'individuo ha manifestato sintomi lievi", ha dichiarato il dottor Tomás Aragón, direttore del CDPH e ufficiale sanitario statale, in un comunicato stampa. "Vogliamo sottolineare che il rischio per la popolazione generale è basso e gli individui che interagiscono con animali potenzialmente infetti dovrebbero implementare misure preventive. Il CDPH continua a sostenere i dipartimenti sanitari locali e le fattorie con le raccomandazioni per la prevenzione, le valutazioni della salute e le linee guida per la notifica, il test e il trattamento appropriati".

Fino ad ora, sono stati segnalati quattordici casi umani di influenza aviaria negli Stati Uniti dall'inizio di marzo. La maggior parte di questi casi è legata agli attuali focolai in pollame e bovini da latte. Questo è il primo potenziale caso umano in California. I casi precedenti sono stati identificati in dipendenti in Texas, Colorado e Michigan. Il Missouri ha anche identificato un caso in un paziente senza conoscenze di esposizione agli animali.

Il miglioramento della salute del bracciante è attribuito ai farmaci antivirali e alla quarantena a casa. Il mantenimento di controlli sanitari regolari in simili situazioni può ridurre significativamente il rischio per la popolazione.

Leggi anche: