La California è pronta a proteggere i lavoratori dal caldo estremo - al chiuso

È facile sudare e stancarsi, dicono i lavoratori. La ventilazione è incoerente, dicono, e i lavoratori hanno testimoniato in un'udienza pubblica di soffrire di epistassi, nausea e vertigini. In alcuni magazzini, la camminata per trovare un posto per rinfrescarsi è di almeno mezzo miglio.

"Siamo in continuo movimento. Nel corso della giornata, la mia camicia viene inzuppata di sudore tre o quattro volte", ha dichiarato Sara Fee, un'ex lavoratrice di un magazzino Amazon di San Bernardino, in California, che a maggio ha testimoniato davanti a una commissione statale per la sicurezza sul lavoro. "Ho avuto nausea e vertigini".

Con il riscaldamento del clima e il diffondersi della minaccia di caldo estremo, la California è pronta a proteggere le persone che lavorano in magazzini poco ventilati, cucine di ristoranti fumanti e altri luoghi di lavoro al chiuso dove le temperature possono salire a livelli potenzialmente pericolosi. Dal 2005 lo Stato ha introdotto norme sul calore per i lavoratori all'aperto, e i luoghi di lavoro al chiuso sono i prossimi.

Solo altri due Stati, il Minnesota e l'Oregon, hanno adottato norme sul calore per i lavoratori al chiuso, secondo l'Amministrazione statunitense per la sicurezza e la salute sul lavoro. A livello nazionale, la legislazione si è arenata al Congresso e anche se l'amministrazione Biden ha avviato il lungo processo di definizione di standard termici nazionali per il lavoro all'aperto e al chiuso, è probabile che ci vogliano anni per finalizzare le norme.

Se la California adotterà la sua proposta in primavera, le aziende saranno tenute a raffreddare i luoghi di lavoro al di sotto degli 87 gradi Fahrenheit quando i dipendenti sono presenti e al di sotto degli 82 gradi nei luoghi in cui i lavoratori indossano indumenti protettivi o sono esposti al calore radiante, come i forni. Se le aziende non sono in grado di abbassare le temperature, devono fornire ai lavoratori acqua, pause, aree dove potersi rinfrescare, giubbotti refrigeranti o altri mezzi per evitare che i dipendenti si surriscaldino.

"Ogni anno fa sempre più caldo", ha dichiarato Alice Berliner, direttore del Worker Health & Safety Program dell'Università della California-Merced. "Avere protezioni sia per i lavoratori al chiuso che per quelli all'aperto dà la possibilità di chiedere l'accesso all'acqua potabile e di fare una pausa quando si sente caldo".

Né i lavoratori né le imprese sono soddisfatti del piano. Alcune aziende temono di non essere in grado di soddisfare i requisiti, anche con la flessibilità offerta dal regolamento. I lavoratori sostengono che gli edifici dovrebbero essere mantenuti ancora più freschi.

Lo stress da caldo può portare a esaurimento da calore, colpo di calore, arresto cardiaco e insufficienza renale. Nel 2021, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno riportato 1.600 decessi legati al caldo, un numero probabilmente inferiore perché i fornitori di assistenza sanitaria non sono tenuti a segnalarli. Non è chiaro quanti di questi decessi siano legati al lavoro, sia al chiuso che all'aperto.

In California, 20 lavoratori sono morti per il caldo tra il 2010 e il 2017, sette dei quali a causa del caldo in ambienti chiusi, secondo il Rand Corp. che ha analizzato le regole proposte dallo Stato per il caldo in ambienti chiusi.

Dopo un'ondata di caldo record nel Pacifico nord-occidentale nel 2021, l'Oregon ha adottato l'anno scorso delle protezioni per i lavoratori al chiuso che scattano quando le temperature raggiungono gli 80 gradi. In Minnesota le temperature limite variano da 77 a 86 gradi, a seconda del tipo di lavoro. Le dimensioni della forza lavoro californiana, stimata in circa 18 milioni di persone, potrebbero portare a cambiamenti per il resto del Paese, ha dichiarato Juanita Constible, sostenitore senior per il clima e la salute presso il Natural Resources Defense Council.

"Se la California va avanti, va avanti anche la nazione su molte cose", ha detto.

Le autorità di regolamentazione californiane hanno elaborato le regole per gli ambienti interni per integrare le protezioni dello Stato per i lavoratori all'aperto. Quando le temperature superano gli 80 gradi, i datori di lavoro devono fornire ombra e osservare i lavoratori per individuare eventuali segni di malattie da calore. A partire da 95 gradi, i datori di lavoro devono trovare il modo di prevenire le malattie da calore, ad esempio riducendo l'orario di lavoro o prevedendo pause aggiuntive. Anche Colorado, Oregon e Washington hanno regole per i lavoratori all'aperto.

L'Occupational Safety and Standards Board della California, che ha il compito di stabilire le tutele per i lavoratori, sta valutando la normativa che richiederebbe ai datori di lavoro di raffreddare gli edifici con aria condizionata, ventilatori, nebulizzatori e altri metodi quando la temperatura o l'indice di calore raggiunge gli 82 o gli 87 gradi. Alcuni dipendenti sarebbero esenti dalla norma, compresi quelli che lavorano a distanza e quelli coinvolti in operazioni di emergenza.

Il consiglio dovrebbe votare le regole a marzo, e queste entrerebbero in vigore entro la prossima estate, ha dichiarato il consigliere capo del consiglio Autumn Gonzalez.

I lavoratori sostengono che gli edifici dovrebbero essere più freschi rispetto alle temperature proposte, soprattutto nei magazzini, negli impianti di lavorazione degli alimenti e in altri luoghi in cui i dipendenti si muovono e sollevano abitualmente.

Queste soglie di temperatura "sono troppo alte", ha dichiarato Robert Moreno, un autista dell'UPS di San Diego che a maggio ha detto alla commissione di aver trascorso la maggior parte della sua vita lavorando nei magazzini. Alle temperature proposte, fa troppo caldo per sedersi all'aperto e pranzare, per non parlare del lavoro all'interno di un edificio che è rimasto al sole tutto il giorno.

"La maggior parte di questi magazzini sono in lamiera, con un flusso d'aria nullo o inesistente".

Nello stabilimento Amazon di San Bernardino dove Fee ha lavorato, il portavoce dell'azienda Steve Kelly ha dichiarato che l'edificio è climatizzato e dotato di ventilatori a soffitto, e i lavoratori sono incoraggiati a fare pause di raffreddamento ogni volta che ne hanno bisogno.

"Abbiamo visto gli effetti positivi di un efficace programma di mitigazione del calore e crediamo che tutti i datori di lavoro debbano essere tenuti a rispettare gli stessi standard", ha dichiarato Kelly, che non ha voluto dire se l'azienda sostiene la proposta californiana.

La temperatura all'interno dell'edificio di 658.000 metri quadrati non ha mai superato i 78 gradi, ha detto Kelly.

Le autorità di regolamentazione hanno riconosciuto che alcune aziende non saranno in grado di raffreddare i loro luoghi di lavoro, come le lavanderie o le cucine dei ristoranti, dove funzionano caldaie, forni e friggitrici commerciali, e hanno offerto loro la possibilità di fornire ai lavoratori aree di raffreddamento e altre agevolazioni.

Ma queste soluzioni non sono sempre praticabili, ha dichiarato a maggio Katie Davey, ex direttore legislativo della California Restaurant Association. Per esempio, in molti piccoli ristoranti non c'è spazio per un'area di raffreddamento. Inoltre, l'abbassamento delle temperature in cucina potrebbe mettere i ristoranti in violazione delle leggi sulla sicurezza alimentare che richiedono che gli alimenti siano riscaldati a temperature specifiche.

"Siamo preoccupati che le norme proposte per le malattie da calore interno possano entrare in conflitto con le norme che influenzano la nostra capacità di riscaldare e mantenere gli alimenti alle temperature necessarie per proteggere la salute pubblica dalle malattie di origine alimentare", ha dichiarato Davey.

Le autorità di regolamentazione californiane hanno trascorso anni a redigere la loro proposta e sembra improbabile che abbassino le temperature limite di 82 e 87 gradi. Secondo Eric Berg, vice capo del settore salute, ricerca e standard presso la Division of Occupational Safety and Health della California, che si occuperà dell'applicazione del regolamento, tale abbassamento aumenterebbe il numero di aziende che devono adeguarsi e i costi, innescando una nuova revisione che ritarderebbe l'entrata in vigore del regolamento.

"Penso che la soglia dovrebbe essere abbassata, in generale", ha detto il membro del consiglio Laura Stock, durante la riunione di maggio. "Ma altrettanto, se non più importante, è che non si rallenti il processo in modo da poter introdurre uno standard il più rapidamente possibile".

L'urgenza deriva, in parte, dall'inazione federale. La legislazione si è arenata al Congresso per richiedere all'OSHA di pubblicare una norma d'emergenza per adottare standard temporanei per tutti i lavoratori mentre l'agenzia persegue uno standard permanente. È improbabile che la legge passi alla Camera, controllata dai repubblicani, che non ha favorito la regolamentazione delle imprese.

Il rappresentante Greg Casar, democratico texano e co-sponsor della proposta di legge, ha dichiarato che nel suo Stato la situazione è diventata disastrosa. A giugno, il governatore repubblicano Greg Abbott ha firmato una legge che elimina le ordinanze locali esistenti ad Austin, Dallas e in altre città che imponevano ai datori di lavoro di concedere pause idriche ai lavoratori edili all'aperto.

"Con il peggioramento del clima e le estati più calde, dovremmo fare di più per proteggere i lavoratori, invece di togliere loro i diritti", ha dichiarato Casar a KFF Health News. "Troppo spesso le norme di protezione dei lavoratori sono state lasciate morire lentamente in un processo di regolamentazione prolungato, e non possiamo permettere che ciò accada anche in questo caso".

Questo articolo è stato prodotto da KFF Health News, precedentemente noto come Kaiser Health News (KHN), una redazione nazionale che produce giornalismo approfondito sui temi della salute ed è uno dei programmi operativi principali di KFF - la fonte indipendente per la ricerca sulla politica sanitaria, i sondaggi e il giornalismo. KFF Health News è l'editore di California Healthline, un servizio editoriale indipendente della California Health Care Foundation.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com