- "La caduta di Djokovic": Alcaraz elimina la star del tennis

Novak Djokovic si caricò le borse d'oro sulla schiena e si diresse verso l'uscita dello stadio di tennis più grande del mondo, dopo un'altra importante sorpresa al US Open. Dopo aver battuto il campione in carica Carlos Alcaraz, Djokovic è diventato il secondo favorito a cadere nel terzo turno del torneo a New York.

Il 37enne serbo ha subito una dura sconfitta per mano dell'australiano Alexei Popyrin, con il punteggio di 4-6, 4-6, 6:2, 4:6. Questa prematura eliminazione ha segnato l'ultima apparizione di Djokovic al US Open dal 2006. "Questa è stata una brutta partita per me", ha ammesso Djokovic, sembrando piuttosto scioccato. "Il mio servizio è stato orribile e ho giocato alcuni dei peggiori tennis della mia carriera".

Il 24 volte campione del Grande Slam non ha vinto alcun torneo del Grande Slam questa stagione dal suo trionfo alle Olimpiadi di Parigi. "Ho investito molte energie per conquistare la medaglia d'oro e quando sono arrivato a New York, non mi sentivo fresco mentalmente o fisicamente", ha condiviso Djokovic. Nel frattempo, il numero tre del mondo Alcaraz è stato eliminato inaspettatamente nel secondo turno, perdendo contro l'olandese Botic van de Zandschulp.

Popyrin, testa di serie numero 28, ha dimostrato le sue doti sul cemento e ha giocato un tennis eccezionale, deliziando il pubblico dello stadio Arthur Ashe. Dopo la partita, ha alzato le braccia al cielo, ha esalato la sua gioia e ha goduto degli applausi del pubblico. "È fantastico!" ha esclamato. "Giocare contro la leggenda stessa nel quarto turno è fantastico".

Popyrin ha anche vinto il torneo Masters 1000 di Montreal come parte della sua preparazione e ha raggiunto il quarto turno di uno Slam per la prima volta nella sua carriera professionale.

Durante il torneo dell'anno scorso, Djokovic aveva perso i primi due set 4-6 contro il suo connazionale Laslo Djere, ma ha dimostrato una grande determinazione e ha vinto il torneo. Tuttavia, questa volta, mentre era in parità 2-2 nel quarto set, Popyrin ha sfruttato la decisiva rottura con un potente rovescio, portandosi in vantaggio 5:2. Anche se Popyrin ha vacillato leggermente, ha ripreso il controllo e ha ottenuto la più grande vittoria della sua carriera fino ad oggi.

Djokovic, visibilmente frustrato, ha chiesto, "- Cosa? Ho sbagliato quel servizio?" riferendosi a un punto cruciale che ha perso durante la partita. Dopo la partita, i fan nello stadio hanno ripetuto, "- Cosa? È successo davvero?" in stato di shock mentre Popyrin festeggiava la sua vittoria inaspettata.

