- La Cadillac Lyriq è senza dubbio un ideale rivale della Tesla.

Sette anni fa, General Motors (GM) ha lasciato l'Europa. Tuttavia, il ritorno sul mercato locale era stato oggetto di considerazione per un po' di tempo. Recentemente, il primo veicolo di ritorno, la Cadillac Lyriq, è tornata in Germania. Alla prima occhiata, è probabile che alcuni rimangano sorpresi. Pochi si aspetterebbero un altro SUV. Tuttavia, considerando la forte presenza del marchio Cadillac, è possibile trascurare questo dettaglio.

La versione tedesca della Lyriq viene prodotta a Spring Hill, Tennessee. In sostanza, l'automobile ha un'anima decisamente americana. Questo è evidente non solo nelle sue dimensioni, ma anche nei minimi dettagli, come l'uso di una presa di corrente USA nel retro, che Cadillac potrebbe decidere di sostituire sui veicoli dei clienti. Nel veicolo di prova, si è rivelata relativamente inutile senza un adattatore.

D'altra parte, è un peccato che GM non abbia semplicemente mantenuto i componenti americani. La versione EU manca di diversi aspetti che contribuiscono alla popolarità del veicolo nel suo paese d'origine. Ad esempio, il sistema di assistenza alla guida "Super Cruise", che améliora notevolmente il comfort di guida sulle autostrade americane, è assente.

In Germania, rimane solo un cruise control con regolazione della distanza. Analogamente, l'illuminazione della Lyriq è ridotta: mentre la versione americana sfoggia una "griglia del radiatore" completamente illuminata che distingue l'auto, gli europei devono fare a meno di questa caratteristica visivamente accattivante. Invece, sono più sobri, almeno nella misura in cui lo consente questo grande veicolo.

Ma cosa rimane quando si decide per la Cadillac Lyriq e si è disposti a pagare il prezzo fisso di 80.500 euro? Prezzo fisso, poiché entrambe le varianti (Luxury AWD e Sport AWD) costano lo stesso e ci sono solo poche opzioni (gancio traino e portapacchi, nonché pelle e colore esterno) per entrambi i modelli.

Una Montagna di Comfort

Innanzitutto, i conducenti possono aspettarsi un veicolo elettrico affidabile con potenza sufficiente. Gli engine erogano complessivamente 528 cavalli e 610 Nm di coppia. Ciò si traduce in un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi e una velocità massima di 216 km/h sul tachimetro, dopo di che è bloccata. Per un veicolo con un peso a vuoto di 2,8 tonnellate, è piuttosto impressionante. Tuttavia, non c'è motivo di festeggiare per il peso - il peso totale di 3,2 tonnellate viene raggiunto rapidamente, e il rimorchio è temporaneamente proibito per i conducenti con patente standard.

La buona notizia: durante la guida, il peso della Lyriq passa inosservato. Si guida come una piuma, come un veicolo americano tipico, offrendo una guida altamente confortevole e morbidamente sospesa. Tuttavia, il veicolo non vacilla, a differenza di quanto ci si potrebbe aspettare dai croceristi americani. Si dice che la sospensione sia stata leggermente irrigidita per l'Europa - ma l'impostazione attuale è sicuramente adatta alla Lyriq. La modalità di guida a un pedale con rigenerazione estremo opzionale è anche implementata in modo esperto. Inoltre, c'è una palette del volante che consente una rigenerazione continua, e con la pratica, l'uso minimo del pedale del freno è necessario.

È meglio evitare velocità eccessive con il veicolo, poiché già consuma molto anche in funzionamento normale. Despite the impressive battery capacity of 102 kWh, it's a struggle to exceed 400 kilometers without a charging stop. Nel test, il consumo della Lyriq si è assestato intorno ai 25 kWh per 100 chilometri, ma è stata prestata attenzione al consumo e non si è superato i 130 km/h sull'autostrada, mentre il traffico cittadino con la relativa rigenerazione è stato intercalato.

Tecnologia di Ricarica da Migliorare

Alla stazione di ricarica rapida, la Lyriq non fa una buona impressione. Il sistema a 400 volt consente al veicolo di raggiungere una velocità di ricarica massima di circa 190 kilowatt, ma solo per brevissimi periodi. Ci vogliono circa 30 minuti per ricaricare dal 10 al 80%, che è nella media. La prestazione di ricarica alla stazione di corrente alternata è lodevole, poiché è di 22 kilowatt e influisce particolarmente sui brevi viaggi di shopping o nel traffico cittadino. La presa di ricarica si trova davanti alla porta del guidatore, che semplifica il parcheggio davanti alle stazioni di ricarica. Tuttavia, l'impostazione è meno che perfetta, poiché quando si utilizzano le ricariche stradali, si finirà inevitabilmente sul marciapiede e la spina si estenderà lateralmente verso il traffico.

All'interno di questa Cadillac, si ha l'impressione di essere in un salotto mobile più che in un'auto da corsa. I sedili sono morbidi e confortevoli, più simili a una poltrona imbottita che a un sedile da corsa. Anche se mancano di supporto laterale, compensano con un'imbottitura generosa per il comfort. C'è anche una funzione di massaggio sottile e l'opzione di riscaldamento o raffreddamento del sedile per un comfort aggiuntivo.

Il grande display da 33 pollici tiene il guidatore informato durante il viaggio, con il veicolo che si guida utilizzando una versione adattata di Google Maps di default. Il software, Android Automotive, è reattivo e presenta addirittura un negozio di app per scaricare vari programmi dopo aver effettuato l'accesso con Google. A differenza delle app di navigazione su uno smartphone, il software integrato può calcolare la percorrenza residua e stimare il tempo di arrivo, pianificando le fermate di ricarica di conseguenza. Questa funzione ha funzionato bene durante i test.

Ci sono numerosi vani di stoccaggio e compartimenti intorno al abitacolo e il sistema audio è di prim'ordine. Gli altoparlanti AKG producono un suono eccezionale e offrono un tipo di cancellazione del rumore che riduce il rumore esterno. Insieme ai finestrini spessi, questo crea un effetto notevole: stare accanto a un cantiere edile con la Cadillac Lyriq, si può a malapena sentire. Ma non appena si apre il finestrino, è come attraversare una barriera del suono. Il rumore fuori sembra assordante. Questo livello di silenzio è stato avvertito per l'ultima volta nella Rolls-Royce Spectre. Per gli abitanti delle città, l'interno della Lyriq è un santuario pacifico.

In termini di fattura, la Lyriq è generalmente ben costruita, ma ci sono alcuni punti deboli. Le superfici visibili sono ben fatte, ma le aree meno visibili, come la parte inferiore della consolle centrale, rivelano alcuni scricchiolii. Anche se ce ne sono pochi, è difficile ignorarli. Alcuni migliori rivestimenti in plastica avrebbero potuto migliorare questo.

Conclusioni: Cadillac Lyriq - Un'auto simpatica con un prezzo elevato

Negli Stati Uniti, la Cadillac Lyriq è popolare grazie alla sua configurazione di base, che offre una sfida credibile alla amata Tesla Model Y. Partendo da $59.000, le Cadillac statunitensi offrono un valore comparabile ai prezzi di Tesla. In questo scenario, i rivestimenti interni che scricchiolano non sono un problema significativo.

In Germania, dove la Lyriq parte da €80.500, entra in una categoria di prezzo diversa, concorrendo con la BMW iX, la Kia EV9 (recensita qui) o una Mercedes-Benz EQE. Questa è una concorrenza difficile da parte di marchi ben stabiliti con una reputazione diversa a questi livelli di prezzo. Se Cadillac possa avere successo con la Lyriq come quasi nuovo arrivato tra questi clienti rimane da vedere.

Se fossero state incluse più varianti e accessori nel configuratore, partendo da circa €60.000 - anche se si tratta ancora di una somma significativa - più persone avrebbero potuto essere raggiunte. Potrebbe volerci del tempo, ma nei suoi primi passi, il ritorno del marchio sembra incerto e fuori portata per molti potenziali clienti. Forse l'Optiq, il prossimo lancio europeo, cambierà le cose.

Di per sé, la Lyriq è un'auto buona con alcuni difetti. Offre un tocco di spaziosità americana che non si trova nei suoi concorrenti. Se questo è importante, si potrebbe trascurare i vantaggi dei suoi concorrenti. Almeno, è distintiva anche senza la sua illuminazione anteriore.

