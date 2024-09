- La burocrazia sta ostacolando il ritmo della crescita economica.

L'ambiente economico spinge l'amministrazione verde-coal a accelerare la riduzione delle responsabilità aziendali. Come ha dichiarato Christian Erbe, presidente della Camera di Industria e Commercio di Baden-Württemberg (BWIHK), a Stoccarda all'agenzia di stampa tedesca, "Una rapida riduzione amministrativa è un pacchetto di stimolo economico a costo zero che non aggiunge costi aggiuntivi per lo stato."

Questa azione fornirebbe anche benefici di tempo supplementari ai livelli amministrativi equivalenti, che potrebbero essere utilizzati in modo più saggio altrove. Secondo Erbe, i carichi aziendali derivanti da numerosi regolamenti nel sud-ovest sono cresciuti in modo preoccupante. "Sono necessarie molte ore e risorse umane corrispondenti solo per raggiungere lo standard richiesto."

Erbe ha sostenuto la digitalizzazione persistente. "Ogni richiesta di modulo cartaceo può essere soddisfatta anche elettronicamente. Ogni interazione con le autorità deve essere completamente elettronica e ogni procedura deve essere completamente digitale." Inoltre, Erbe ha suggerito che ogni permesso dovrebbe essere considerato concesso se l'autorità competente non prende una decisione finale sulla domanda entro otto settimane. "I documenti presentati sono considerati completi se l'autorità competente non richiede ulteriori documenti entro quattro settimane." E ogni obbligo di prova, relazione e documento può essere adempiuto presentando una dichiarazione di autodichiarazione. I controlli dovrebbero essere casuali.

I costi amministrativi per l'economia tedesca ammontano a 66 miliardi di euro

Secondo il Ministero dell'Economia di Stoccarda, circa il 90% dei costi amministrativi è attribuibile all'Unione Europea o al governo federale. Il 10% grava sullo stato e sui comuni. Non sono disponibili cifre concrete per il carico nel sud-ovest a causa dell'intrico di regolamenti. Nel 2023, i costi amministrativi annuali dell'economia ammontavano a circa 66 miliardi di euro, come emerge dalla risposta del governo federale a un'interrogazione parlamentare.

Erbe ha nuovamente esortato l'amministrazione verde-nera a evitare ulteriori oneri per lo stato. Ha citato, ad esempio, la controversa legge sulla parità di trattamento. "Una legge del genere sarebbe in diretto contrasto con gli obiettivi di riduzione. Sollecito urgentemente che il governo dello stato tenga anche conto del parere del consiglio di controllo delle norme appositamente convocato. Ora abbiamo tempi decisamente diversi!"

Il consiglio di controllo delle norme ha anche avvertito che l'istituzione di un ufficio dell'ombudsman aggiuntivo presso l'ufficio esistente per l'antidiscriminazione e l'obbligo di relazione annuale prevista genererebbero ulteriore burocrazia, con costi aggiuntivi.

Lode per la semplificazione delle regolamentazioni

I cittadini dovrebbero poter difendersi più facilmente contro la discriminazione da parte delle autorità in futuro, secondo i piani del governo. Il diritto alla parità di trattamento dovrebbe allora valere anche all'ufficio delle imposte, all'ufficio immigrazione o alla stazione di polizia.

Il capo della BWIHK ha anche elogiato il fatto che la politica sta cercando di ridurre l'ispessimento delle regolamentazioni. "Il governo dello stato ha senza dubbio offerto alcuni punti luminosi per le nostre aziende prima della pausa estiva." Ha valutato positivamente, tra le altre cose, che la regolamentazione amministrativa per l'acquisto dello stato è stata ridotta in termini di facilità d'uso, portata e profondità normativa. La riforma del codice

Leggi anche: