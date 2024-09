La burocrazia amministrativa italiana nomina due regioni come regioni di crisi.

Dalla metà della settimana, l'Italia è stata colpita da piogge incessanti, che hanno causato allagamenti diffusi in città come Bologna, Modena e Ravenna. Nonostante numerosi operazioni di soccorso, la situazione rimane critica. Il governo centrale ha dichiarato lo stato di emergenza in due regioni e ha puntato il dito contro la politica locale per presunta negligenza.

Il governo guidato dal Primo Ministro Giorgia Meloni ha stanziato 20 milioni di euro per il soccorso immediato delle regioni Emilia-Romagna e Marche, colpite dalle forti piogge. Numerose strade sono sommerse e oltre 2.500 persone sono state costrette a evacuare le loro case. Città importanti come Bologna, Modena, Ravenna e la famosa località turistica della costa adriatica, Rimini, non sono state risparmiate.

Attualmente, c'è una guerra di accuse tra il governo centrale e quello regionale delle regioni colpite dalle alluvioni. Il ministro della Protezione civile italiano di destra, Nello Musumeci, ha accusato gli amministratori di sinistra dell'Emilia-Romagna di aver gestito male i fondi destinati alla sicurezza della loro area. Musumeci ha lamentato: "Qualcosa non va. Non dovrebbe sempre essere così con queste alluvioni devastanti in Emilia-Romagna". La regione ha registrato 17 morti a causa delle tempeste lo scorso anno, con danni per miliardi.

Gli amministratori di sinistra respingono le accuse

In risposta alle accuse, il governo regionale di sinistra dell'Emilia-Romagna ha dichiarato che in alcune aree sono caduti circa 350 litri di pioggia per metro quadrato in 48 ore. Più di 500 volontari e centinaia di vigili del fuoco hanno partecipato alle operazioni di soccorso.

I residenti di Faenza hanno criticato le autorità per non aver preparato adeguatamente contro le alluvioni ricorrenti. Un residente che aveva appena finito di ristrutturare la sua casa ha espresso la sua delusione con il media locale Local Team, dicendo: "L'acqua è alta più di un metro in casa mia".

Gli amministratori di sinistra hanno energicamente respinto le accuse, definendole una manovra politica mirata alle elezioni di novembre in Emilia-Romagna, una regione nota per la sua ricchezza e il tradizionale sostegno alla sinistra in Italia.

La Commissione ha rilasciato una dichiarazione esprimendo preoccupazione per la situazione nelle regioni colpite dalle alluvioni, invitando sia il governo centrale che quello regionale a collaborare per una gestione efficace dei disastri. Tuttavia, la Commissione ha anche sottolineato la necessità che ogni livello di governo adempia ai propri compiti per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini colpiti.

