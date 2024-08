La Bundeswehr attira il personale con bonus e indennità.

Le Forze Armate Tedesche si lamentano per la mancanza di interesse nel servire con un'arma. Inoltre, la minaccia sta crescendo e così pure il numero dei loro compiti. La prontezza operativa deve essere rafforzata - con più denaro. Nel mirino: i turni di servizio a chiamata, la formazione speciale e i coscritti.

Per rendere il servizio nelle Forze Armate Tedesche o per determinati dispiegamenti e attività nelle forze armate più attraenti, il governo federale vuole aumentare le indennità e i bonus. Secondo un rapporto del "Handelsblatt", questo è evidente da un progetto di legge per rafforzare la prontezza operativa del personale delle truppe. Per l'anno in corso, il governo sta pianificando di fornire circa 40 milioni di euro per queste misure, con l'importo che salirà a circa 169 milioni di euro all'anno entro il 2028.

Ad esempio, il bonus una tantum per il superamento con successo della formazione delle forze speciali dovrebbe essere aumentato da 11.000 a 16.000 euro. Alle forze armate dovrebbe essere data maggiore flessibilità nella determinazione dell'ammontare dei bonus pagati ai coscritti che si impegnano per periodi di servizio più lunghi.

"Per consentire alle Forze Armate Tedesche di adempiere ai propri compiti di difesa nazionale e alleata senza restrizioni alla luce della nuova situazione di minaccia della politica di sicurezza, la loro prontezza operativa deve essere aumentata il più rapidamente possibile", cita il "Handelsblatt" la giustificazione del progetto di legge preparato dal Ministero della Difesa. Pertanto, le speciali difficoltà dovrebbero essere anche finanziariamente ricompensate.

Prontezza rapida potrebbe portare 500 euro al mese

Secondo il rapporto, il personale con obblighi di allerta speciali dovrebbe essere compensate finanziariamente per essere costantemente raggiungibile e dover fare ritorno alla propria sede di servizio su richiesta, anche al di fuori degli orari di lavoro regolari. Coloro che sono sempre pronti al dispiegamento e devono essere operativamente efficienti entro due ore dovrebbero ricevere un extra di 500 euro al mese.

Inoltre, gli eventuali supplementi alla generale indennità di servizio all'estero dovrebbero essere aumentati e previsto un sostegno aggiuntivo per i soldati in missione all'estero per la cura dei figli o dei familiari a carico. È anche previsto l'aumento della compensazione per gli straordinari per coloro che non possono essere sostituiti per garantire la prontezza operativa militare.

Le Forze Armate Tedesche lottano contro la mancanza di interesse nel servire con un'arma e il progetto di legge mira a potenziare la loro prontezza operativa aumentando le indennità e i bonus. Per incentivare la formazione delle forze speciali, è proposto di aumentare il bonus una tantum da 11.000 a 16.000 euro per le Forze Armate Tedesche.

